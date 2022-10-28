王毅：中國挺俄在蒲亭領導下確立大國地位

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中國國務委員兼外長王毅27日表示，中方將堅定支持俄方在蒲亭領導下，「在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。（圖取自中國外交部網頁mfa.gov.cn）

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（中央社記者邱國強北京28日電）新升任中共政治局委員的中國國務委員兼外長王毅，昨天與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時說，中方將堅定支持俄方在總統蒲亭領導下，「在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。

王毅還不忘向拉夫羅夫（Sergei Lavrov）強調，中共20大是「團結的、勝利的、面向未來的大會」，習近平全票當選中共總書記「充分體現了全黨和全國人民的共同意願」。而蒲亭（Vladimir Putin）在20大後第一時間向習近平發來賀信，體現了中俄之間「高水平的互信和堅定的相互支持」。

央視新聞報導，兩人在通話中還就烏克蘭問題及共同關心的國際和地區問題交換意見。但報導並未提及任何相關的具體內容。

報導指出，王毅向拉夫羅夫說，中俄實現各自發展振興是「兩國的正當權利」，完全符合時代發展潮流，「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。

王毅說，中方願與俄方深化各層級交往，推動中俄關係和各領域合作不斷邁向更高水平，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性。

他表示，中方也將堅定支持俄方在蒲亭領導下，「團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。

根據報導，拉夫羅夫「熱烈祝賀中共20大取得圓滿成功，祝賀習近平再次當選總書記」。並指20大是「世界級的大事，必將指引中國順利實現民族復興目標」。俄方願與中方加強各層次接觸，深化多邊合作，共同維護亞太地區和世界和平穩定。（編輯：曹宇帆）1111028