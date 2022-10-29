習近平：社會主義是拿命換來的 新時代也是如此

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京29日電）習近平蟬聯第3任中共總書記後，26至28日接連在陝西延安、河南安陽等地視察。他在安陽參觀紅旗渠紀念館時說，社會主義是「拿命換來的」，「不僅過去如此，新時代也是如此」。

習近平在23日的中共20屆一中全會蟬聯第3任總書記後，第1個行程即率領其餘6名政治局常委赴延安參觀中共根據地舊址。而他在第1、2任總書記任內，第1個行程則分別前往深圳及上海中共一大舊址視察。這3個地點被認為各有寓意。

央視報導，習近平26至28日在新任中共政治局常委、現任中央辦公廳主任丁薛祥等人陪同下，先後在延安、安陽的農村、學校、紅色教育基地、文物保護單位調研，其中包括小屯村殷墟遺址。

根據報導，習近平26日下午在延安市安塞區高橋鎮南溝村的蘋果園內與農民交流，並回憶自己當年在陝北的知青歲月時說，「兩個一百年」奮鬥目標的第1個百年目標已經實現，「絕對貧困問題解決了」。

習近平表示，全面建設社會主義現代化國家，最艱鉅、最繁重的任務仍在農村。要認真學習貫徹中共20大精神，全面推進鄉村振興，把富民政策一項一項落實好，加快推進農業農村現代化。

習近平28日參觀安陽市轄下林州市「紅旗渠紀念館」時說，要用「紅旗渠精神」教育人民、特別是廣大青少年，「社會主義是拼出來、幹出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此」。今天物質生活大為改善，但「愚公移山、艱苦奮鬥的精神不能變」。

他強調，「紅旗渠精神」與「延安精神」一脈相承，年輕一代要繼承和發揚「吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮鬥」的精神，摒棄「驕嬌二氣」，像父輩一樣「把青春熱血鐫刻在歷史的豐碑上」。

報導指出，習近平在殷墟遺址考察時說，前往殷墟是想更深地學習理解中華文明，「古為今用」。而中華優秀傳統文化是中共「創新理論的根」，要「堅定文化自信，增強做中國人的自信心和自豪感」。（編輯：陳沛冰）1111029