蟄伏多年復活引議 中國供銷社以超市面貌存在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在中國蟄伏已久的供銷合作社，近來因大舉復活引發熱議。圖為位在北京市團結湖社區供銷社門市大門，門口不大，但內部與一般超市無異。中央社記者邱國強北京攝 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京3日電）在中國蟄伏已久的供銷合作社，近來因為一些地區大舉為其擴充規模及徵才引發熱議。在目前的承平時期，供銷社化身為平價超市的面貌出現在中國城鎮，一般民眾感受不出它的特殊。

最近被熱議的「供銷合作社」，全稱為「農村供銷合作社」，簡稱「供銷社」，是中共建政後實施計劃經濟時期，以農民集資為名義在中國廣為設立。

供銷社負責組織供應農村生產資料、生活用品、收購、銷售農產品，並由中國國務院設立「中華全國供銷合作總社」統籌，屬正部級單位。

中共推動改革開放後，供銷社趨於式微，1990年代更陷入虧損。其後，供銷社引進市場模式，甚至跨足農村金融業務，標榜「生產、供銷、信用三位一體」。其中，供銷社在城鎮內採取商業化經營模式，逐漸與一般超市無異，且標榜「農村直銷」及「平價」，脫去了它的特殊性及任務性。

在北京三環外人口眾多的團結湖社區，便座落著中國供銷合作社以「便民服務中心」為名開設的生鮮超市。與北京其它民營超市相較，屬於中上規模。各類蔬菜、水果、肉類、飲料、食品種類不少，且設有攤位，販售現做的手工饅頭、水餃，以及可即食的葷素熟菜等。

由於標榜「農村直銷」，這家便民服務中心販售的食品及飲料，明顯比一般賣場便宜。像是現包的素食水餃，每20個僅售人民幣15元（新台幣67元），低於市售的20元以上；而一瓶250克的酸奶（優酪乳）僅售6元，低於市售的10元。同時還也比照一般商場設有會員制，多數商品還有更低的「會員價」。

雖然設在住宅區內，但由於當地住戶眾多，加上物價便宜，即使是上班日的下午，賣場內仍然頗有人氣。至於客層，多半是附近居民，中老年人略居多數，但也看得到青壯年的身影。

一名店員告訴記者，既然是「供銷社」，東西自然賣不貴，「政府的嘛，貴了就不叫供銷社了」。而客人也是衝著東西便宜、新鮮和離家近前往消費，不太會去管「供銷社」有什麼背景和什麼任務。

另一名北京民眾觀察，一般北京人對「供銷社」的第一印象就是「東西便宜」，其次是「統購統銷」，只有老一輩的人才知道它的淵源，其他人並不關心。但因為供銷社在北京的門市不多，加上民營超市的促銷五花八門，供銷社卻「不太行銷」。因此，一般人不太會為了貪便宜特別到供銷社購物，兩者算是「相安無事」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國貿促會研究院市場研究部副主任張繼行向中新社表示，供銷社並不像大家傳統印象只在農村設有經營網點，現階段在城市，供銷社主要經營業務為「鄰里中心」和「中央廚房」，以滿足日常商品和服務需求為目標。進而有效連接城市和農村，推動及幫助農產品進城銷售和農民增收。

一名不願具名的北京學者向記者表示，「供銷社」和「國營食堂」在承平時期，都是方便民眾生活和消費的社經網路。一旦出現物資短缺或如戰爭等緊急情況，它們將成為官方掌控資源的統籌網路。因此，供銷社的存在價值，不能光以承平時期的角色來衡量。（編輯：楊昇儒）1111103

在中國蟄伏已久的供銷合作社，近來因大舉復活引發熱議。圖為位在北京市團結湖社區供銷社門市，內部與一般超市無異，但仍能看到被列為政策的「鄉村振興」字樣。中央社記者邱國強北京攝 111年11月3日

在中國蟄伏已久的供銷合作社，近來因大舉復活引發熱議。圖為位在北京市團結湖社區供銷社門市，準備懸掛新看板標榜「實惠」和「優質」。中央社記者邱國強北京攝 111年11月3日