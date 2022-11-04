習近平連任後 老虎全球管理暫停中國股票新投資

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華爾街日報報導，長期在中國投資的老虎全球管理公司已暫停中國股票的新投資，正重新評估投資風險。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北4日電）華爾街日報報導，習近平在中共20大獲得第3個總書記任期後，長期在中國投資的老虎全球管理公司已暫停中國股票的新投資，該公司正重新評估在這個世界第二大經濟體的投資風險。

華爾街日報3日報導引述知情人士稱，包括創始人柯爾曼（Charles Coleman）在內的老虎全球管理公司（Tiger Global Management）高管向其他人透露，隨著習近平在中共20大連任總書記，並讓自己的親信占據最高領導班子，可能加劇中國的地緣政治緊張局勢。

中國的動態清零政策也可能延續下去，中國決心透過封控和其他限制手段遏制COVID-19疫情，對經濟成長構成強大阻力。

中共20大修改黨章加入了「堅決反對和遏制台獨」的措辭，並提拔了熟悉台海事務的軍官，進一步加深外界對中國可能如何處理台灣問題的擔憂。

報導也提到，由於中國政府對網路平台公司和補教業實施一系列監管，令許多基金出現重大損失，並突顯了在威權國家投資的危險，投資者一直縮減在中國的投資風險，中共20大甚至讓長期看重中國的投資者重新考慮他們的投資。

知情人士表示，老虎一直縮減中國股票的投資，將資源集中在自己熟悉和信任的少量公司身上。

報導指出，香港恆生指數在中共20大後首個交易日，即10月24日重挫6.4%，是2008年全球金融危機以來最大單日跌幅。中國企業的美國存託憑證也暴跌，截至10月21日，在美上市的5家最大中國企業一天市值縮水521.7億美元（約新台幣1.6兆元）。

不過，老虎沒有在市場急劇拋售中買入中國股票，老虎的高管向客戶表示，他們正將更多時間放在印度和南太平洋的市場上。

熟悉老虎的人士表示，老虎希望在中國股市投資新資金前，更清楚了解中國將如何大力追求經濟成長，以及中國是否會入侵台灣等問題。12月舉行的中共政治局中央經濟工作會議，將為來年的經濟議程定下基調，一般由習近平主持。

知情人士說，柯爾曼和其他人曾表示，習近平必須在一定程度上刺激經濟。

報導指出，老虎以往在中國最成功的投資，是電子商務巨頭京東，投資2億美元獲得50億美元回報。據知情人士透露，老虎還是滴滴全球和人工智慧公司商湯科技的早期投資者，但在首次公開募股（IPO）鎖定期結束後不久就退出了這兩家公司。

不過，根據老虎最近的一份文件，虧蝕的投資包括公寓平台蛋殼公寓及補教企業作業幫。

知情人士稱，自去年夏天北京加強對網路平台的監管，老虎對私營公司的新投資已大幅減少。目前老虎在中國最大的私營公司投資是TikTok母公司字節跳動有限公司和中國快時尚品牌Shein。

報導指出，老虎的對沖基金最近是該行業表現最差的基金之一，幾個月內已損失了多年的收益，並促使該公司在今年較早時削減收費。該對沖基金去年虧損7%，今年截至9月已下跌52%。

熟悉老虎的人士表示，老虎投資的中國股票是造成虧損的原因之一，但虧損的百分比低於其他投資組合。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111104