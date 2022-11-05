李強以政治局常委身分出席進博會 宣布開幕

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（中央社記者邱國強北京5日電）第5屆中國國際進口博覽會4日晚間開幕，除中共總書記習近平以視訊致詞外，可望接任國務院總理的中共政治局常委李強親自出席開幕式並發表講話，成為與會層級最高的黨政官員。

李強可望在2023年3月舉行的中國全國人大會議上，被推選為下任中國國務院總理。因此，他昨晚出席開幕式並宣布進博會開幕，在外界看來儼然有總理之姿；相形之下，主持進博會開幕式者，則是未能連任新一屆政治局委員的國務院副總理胡春華。

新華社報導，李強在講話中說，中共20大強調，中國將堅持高水平對外開放。新征程上，中國開放的大門只會越開越大。因此要把握經濟全球化發展大勢，「以開放合作共克時艱」，共創未來。

李強表示，中國的高水平開放，是「雙循環相互促進」、「促進深層次改革」、「推動高質量發展」及「與世界合作共贏」的開放。將堅定實施擴大內需戰略，推動形成「強大國內市場」，以國內大循環吸引全球資源要素，讓中國市場成為全球共享的大市場。

他重申，中國將充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，同時更好地發揮政府作用，堅持「兩個毫不動搖」。完善「產權保護、市場准入、公平競爭」等市場經濟基礎制度，依法保護各類企業合法權益，營造「市場化、法治化、國際化一流營商環境」。

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李強說，中國今年前3季吸收外資超過人民幣1兆元，年增15.6%，其中高技術產業外資成長32.3%，將為高品質發展注入動力。中國將堅持「以開放促改革促發展促創新」，不斷為發展塑造新動能新優勢，推動經濟實現「質的有效提升」和「量的合理增長」。

他最後說，「中國式現代化」是「走和平發展道路」的現代化。中國將堅持真正的多邊主義，促進擴大世界開放合作共識，推動共建「一帶一路」高質量發展及構建「人類命運共同體」。（編輯：呂佳蓉）1111105