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香港緊跟中共20大路線 辦19場座談會向市民宣傳

2022/11/6 15:44
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（中央社台北6日電）香港政府緊跟北京中央路線，在中共20大後在全港多區及政府總部舉辦最少19場「20大精神」座談會，表示要讓香港青年及地區人士等學習貫徹20大精神。

香港民政事務總署轄下的油尖旺民政事務處在中共20大召開首天，即10月16日率先舉辦20大開幕直播暨分享會。20大結束後，全區多區的民政事務處共舉辦最少18場「20大精神」座談會。

香港政府在10月24日發出新聞稿，指出中共總書記習近平在之前一天表示，國家正邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。正確了解20大精神，有助「一國兩制」行穩致遠，及香港更好地融入國家發展大局，聚焦發展，改善民生。

新聞稿指出，「20大精神」座談會是讓香港青年、地區人士等學習貫徹20大精神。

根據民政事務總署官網資料，由10月23日至11月3日共舉辦了18場座談會，與會者包括地區居民、青年、領袖，商界代表、社福機構代表、老師及學生等。部份座談會有200多至300多人出席。很多座談會是與親中團體合辦。

此外，香港公務員事務局也於10月28日在政府總部舉辦「20大精神」座談會，由行政長官李家超主講，司局長等主要官員、行政會議成員、常任秘書長和部門首長共逾130人出席。

李家超在會中指出，20大報告闡述「一國兩制」的新理念、新思想、新戰略，提到支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，以及發揮優勢和特點。

今年7月1日香港新一屆政府成立後，緊跟北京中央路線的方針更明顯。習近平7.1來港發表講話後，香港官場由上至下及不同團體，密集辦數十場學習近平講話座談會。當時有分析指港府要表明效忠，及延續北京中央的思維。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111106

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