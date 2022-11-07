瞄準港生 台灣大專院校啟動2023年度招生活動

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（中央社記者張謙香港7日電）台灣各大專院校已展開針對香港學生2023年度學士班和研究生的招收活動，「個人申請」部分於11月1日起至12月15日受理報名，明年3月底前公告錄取結果。

負責籌辦招生活動的海外聯合招生委員會今天表示，聯招會自2012年推動「個人申請」以來，深受香港同學喜愛，2022年度選擇以「個人申請」報名赴台升讀學士班的人數占整體學士班報名人數78.4%。

此外，學士班「個人申請」獲學校錄取的比例高達 74.8%，研究所「個人申請」獲學校錄取的比例更高達 81.8%。

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聯招會指出，「個人申請」著重學生的在學表現，如學期成績、社團參與、音樂、體育等特殊專長的學習潛能；台灣各大學科系豐富多元，如獸醫學系、美術學系、多媒體動畫、電影學系、戲劇學系等熱門學系，都有提供專屬港澳生「個人申請」招生名額。

為了讓香港學生了解台灣各大專院校的情況，聯招會也將於11月18日至22日舉辦「2023台灣高等教育 GatherTown 線上博覽會」，將有85所院校參展。（編輯：唐佩君）1111107