中國10月CPI年增2.1% 漲幅回落

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（中央社記者李雅雯上海9日電）中國國家統計局今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，受到節後消費需求減少等影響，漲幅較9月回落；生產者物價指數（PPI）年減1.3%，創下2年來最大跌幅。

國家統計局統計數據顯示，10月CPI年增2.1%，較9月回落0.7個百分點；1至10月期間CPI年增2.0%。10月PPI年減1.3%，由9月正增幅轉負，創下2020年12月以來最大跌幅；1至10月期間PPI年增5.2%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，CPI漲幅回落主要為受到節後消費需求下降、去年同期基數較高等因素影響。

她表示，在食品價格中，鮮菜價格由9月年增12.1%轉為下降8.1%，鮮果價格漲幅較9月回落5.2個百分點；豬肉價格年增51.8%，漲幅則較9月擴大15.8個百分點。非食品中，工業消費品價格年增1.7%，漲幅較9月回落0.9個百分點。

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董莉娟說，10月份由於部分行業需求增加，PPI月增率有小幅上升，不過受到去年同期基數較高影響，年增率由9月漲勢轉為跌。

她指出，在調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有27個，比9月減少3個。在主要行業調查中，價格降幅擴大者包括，黑色金屬冶鍊和壓延加工業下降21.1%，擴大3.1個百分點；煤炭開採和洗選業下降16.5%，擴大13.8個百分點；有色金屬冶鍊和壓延加工業下降7.8%，擴大3.4個百分點。（編輯：唐佩君）1111109