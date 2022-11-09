比亞迪推高端品牌「仰望」定價人民幣百萬元以上

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（中央社台北9日電）中國新能源汽車龍頭比亞迪昨天正式發布旗下的高端品牌「仰望」，定價將在人民幣100萬元（約新台幣440萬元）以上，這也代表比亞迪將與特斯拉、保時捷、雙B等競爭豪華電動車市場。

比亞迪今年前3季已賣出117萬輛車，超越特斯拉（Tesla）成為全球電動車銷售冠軍。不過根據財報，特斯拉雖然賣輸比亞迪，但淨利是比亞迪近7倍，主因是比亞迪走中低階路線，車價仍有明顯差距。

比亞迪目前單車平均售價提升至18萬元左右，但特斯拉單車售價接近30萬元。為提升利潤空間，比亞迪計畫第4季推出全新高端品牌。

上海證券報報導，比亞迪在新能源汽車領域雖然已是銷售冠軍，但是品牌段位不高仍受詬病。此前多位前車主反映，很擔心開比亞迪的車出門被認為是網約車，轉而購買了特斯拉。

天眼查顯示，比亞迪7日註冊成立深圳仰望汽車銷售有限公司，由比亞迪汽車工業有限公司100%持股，經營範圍包括新能源汽車整車銷售、新能源汽車電附件銷售、插電式混合動力專用發動機銷售及充電樁銷售等。

比亞迪昨天正式成立「仰望汽車」，宣稱仰望汽車將以顛覆性技術與產品構建高端品牌，彙集公司最完備的產業佈局、最前沿的技術成果、最創新的設計理念，將新能源汽車的安全和性能表現都提升到新高度。

據報導， 比亞迪相關負責人此前表示，公司高端汽車品牌定位百萬級新能源品牌，首款將是硬派越野SUV車，定價100萬元以上。

報導稱，在業內人士看來，開向高端汽車品牌市場，不僅是比亞迪的進階之路，也是在新能源汽車時代，中國車企全面反超歐美車企的重要一步。

報導指出，比亞迪的汽車品牌進階計畫早已實施。2020年，比亞迪推出中階「漢」系列汽車品牌，並搭載當時最新的刀片電池，獲得市場成功。在今年10月，漢系列車型銷量3萬1614輛，自推出以來累計銷量37萬407輛。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111109