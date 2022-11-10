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香港再放寬防疫措施 部分場所不查疫苗證明

2022/11/10 18:01
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（中央社記者張謙香港10日電）香港當局決定進一步放寬防疫措施，自本月17日起，部分場所不再主動查核市民有否接種疫苗。

醫務衞生局副局長李夏茵在記者會上宣布，這些場所包括遊戲機中心、理髮店、公營菜市場、宗教場地和百貨公司等，不再主動查核市民是否有接種疫苗。

為了預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播，當局一直規定市民進出各類場所時，需要掃描手機軟體「安心出行」，以追蹤市民去過那些地方。

這些場所還會要求市民掃描「疫苗通行證」，以確是否接種了疫苗。本地市民凡是接種了疫苗，其手機上的「疫苗通行證」都會有相關紀錄。

李夏茵表示，自下週四（17日）起，市民進入上述場所，只需要掃描「安心出行」，不必主動掃描「疫苗通行證」。

但她表示，包括餐飲店、酒吧、健身中心、溜冰場、電影院、美容院、夜總會、卡拉OK、體育場所和公海遊等，仍需要掃描「疫苗通行證」。

除了上述放寬措施外，當局還容許市民可以在馬場室外範圍及表演場所飲食，以及重開官方管理的露營地點和室外康樂設施。（編輯：張淑伶）1111110

李夏茵
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