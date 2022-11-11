海基會：開放陸生來台10年 兩岸建立良好交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北11日電）海基會近日舉辦「陸生輔導人員實務研習營」活動。海基會副董事長兼秘書長詹志宏致詞時表示，開放陸生來台10多年來，兩岸已建立很好的交流基礎。

據海基會下午發布的新聞稿，海基會10日、11日在高雄義守大學辦理「陸生輔導人員實務研習營」，逾50所大專院校、70多位陸生輔導人員報名參加，分享服務經驗。

詹志宏致詞時表示，開放陸生來台10多年來，兩岸已建立很好的交流基礎，各學校都盡全力悉心照料同學的求學與生活，期望陸生未來能夠恢復正常來台就學時，台灣各學校輔導團隊都可以維持最佳的接待準備。

詹志宏指出，來台就學的陸生回到大陸以後，對台灣的評價普遍非常好。大陸方面也一再強調兩岸要融合，要追求融合，肯定要讓兩岸人民有更多正常的往來，學生是兩岸交流中很重要的族群，歷年來的陸生，即使是來台3個月至6個月的短期生，都對台灣的經歷留下深刻印象。

詹志宏也說，海基會建立起輔導人員的互動平台，就是希望大家平時彼此交流，分享實務經驗，未來如果面臨新的問題，可以直接相互協助，更有效率的解決問題。海基會也會持續辦理相關活動，強化聯繫機制。

受兩岸關係影響，陸生來台就讀人數近年下降，中國大陸教育部2020年頒布禁令，僅開放已在台就學的陸生繼續升學。（編輯：陳沛冰）1111111