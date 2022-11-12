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港媒：中國人社部長周祖翼 料出任福建省委書記

2022/11/12 15:03
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（中央社台北12日電）中共20大閉幕之後，地方高層人事調整持續，香港星島日報網今天引述消息報導，國務院人力資源和社會保障部部長周祖翼將接替尹力擔任福建省委書記，晉升為政治局委員的尹力則另有重用。

報導說，周祖翼是學者出身，曾任上海同濟大學黨委書記、中央組織部副部長，這次空降福建，被視為重用。

中共總書記、國家主席習近平在福建工作17年。多任福建書記孫春蘭、尤權、尹力，都晉升為中央領導人。

57歲的周祖翼是浙江人，畢業於浙江大學地質學系，1989年在同濟大學獲理學博士學位後留校任教；27歲任同濟大學海洋地質與地球物理系副教授、副系主任；31歲時受聘為博士生導師。

周祖翼曾任同濟大學海洋與地球科學學院院長，校黨委副書記，2008年11月任上海市委組織部副部長，3年後重回同濟大學任職黨委書記，明確為副部長級。

2014年8月，他調任中央組織部，任部務委員（副部長級）兼幹部二局局長，2016年10月任中央組織部副部長，2019年任中央編辦主任，晉升為正部級，今年5月擔任人社部部長。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111112

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