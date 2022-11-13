福建一把手換人 學者出身周祖翼受重用

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（中央社台北13日電）福建省委書記異動，學者出身的國務院人力資源和社會保障部部長周祖翼接任，他曾是同濟大學最年輕的正教授之一，這次空降福建，被視為重用。

在中共20大之後，地方領導人事持續調整。新華社今天報導，11月13日福建省召開領導幹部會議，宣布中央決定，「尹力同志不再兼任福建省委書記、常委、委員職務，周祖翼同志任福建省委委員、常委、書記。」

報導表示，中央組織部部長陳希在會上宣布上述中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和福建省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。

另人民網指出，周祖翼1965年1月出生，浙江天台人，本科畢業於浙江大學地質學系，1989年10月在同濟大學獲理學博士學位後留校任教。1992年，年僅27歲的他任同濟大學海洋地質與地球物理系副教授、副系主任；1994年獲評正高級職稱，是同濟最年輕的正教授（研究員）之一。

1996年，31歲的周祖翼受聘為博士生導師，主要從事中國東南及其毗鄰海區大陸邊緣構造及盆地分析的研究和教學工作，曾獲多項榮譽。

周祖翼2014年進京履職，擔任中央組織部部務委員（副部長級）兼幹部二局局長。2019年任中央編辦主任，晉升為正部級，今年5月擔任人社部部長。

在周祖翼調任中組部時，時任教育部人事司司長劉大為曾表示，周祖翼經歷了高校和地方多崗位鍛煉，領導經驗豐富，組織協調能力和改革創新意識強，為人公道正派，待人謙和，善於團結同志，要求自己嚴格，群眾基礎好。

擔任中央編辦主任期間，周祖翼曾多次發表署名文章。他在「深入學習貫徹新時代黨的組織路線扎實做好新時代機構編制工作」中表示，機構編制工作要積極探索統籌使用各類編制資源的有效途徑，破除編制「一核定終身」、分配之後地區部門所有的觀念，打破編制使用壁壘，推動跨部門、跨地區、跨層級調配使用。

香港星島日報網12日引述消息報導，周祖翼將接替尹力擔任福建省委書記，指周祖翼這次空降福建，被視為重用。

另香港01報導，尹力在中共20屆一中全會升任政治局委員，由於尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，有可能接下主管醫療衛生尤其是疫情防控的副總理職位。

中共總書記、國家主席習近平在福建工作17年。多任福建書記孫春蘭、尤權、尹力，都晉升至中央領導層級。 （編輯：唐佩君/陳沛冰）1111113