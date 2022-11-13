公衛專家尹力接任北京市委書記

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（中央社台北13日電）中國官媒報導，新任中央政治局委員、前福建省委書記尹力，將接替蔡奇擔任北京市委書記。尹力是一名公共衛生專家。

中共20大之後，地方領導人事持續調整。新華社下午報導，中共中央決定：蔡奇不再兼任北京市委書記、常委、委員職務，尹力兼任北京市委委員、常委、書記。

前北京市委書記蔡奇日前已經升任政治局常委、中央書記處書記。

今天稍早官方才宣布，尹力不再兼任福建省委書記、常委、委員職務，由國務院人力資源和社會保障部部長周祖翼任福建省委委員、常委、書記。

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綜合媒體報導，尹力1962年生，現年60歲。他畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位，2002年至2003年曾以訪問學者身分赴美國哈佛大學公共衛生學院進修。

他是一名公共衛生專家，曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衞計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任中共福建省委書記。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1111113