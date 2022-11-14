不做核酸民眾反而怕了 石家莊官員強調非躺平

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（中央社台北14日電）中國提出優化防疫20條措施後，部分民眾反而因為取消全員核酸感到害怕。河北石家莊市委書記張超超今天強調，要教育市民充分認識，調整防疫舉措絕不是「躺平」，也不是所謂的「全面放開」。

有網友13日在網上爆料稱，石家莊疑似不再於公共場合查驗核酸證明，「石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」

不少石家莊網友回應表示有類似情況發生，引起熱烈討論。

河南日報旗下頂端新聞報導，從石家莊疫情防控咨詢電話工作人員處了解到，目前石家莊確實不要求全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行核酸檢測，這是根據國家日前發布的「進一步優化疫情防控20條措施」決定。

至於部分網友稱，學校強制要求學童返校且不查驗核酸檢測的情況，這名工作人員說：「如果有擔憂的家長，也可將相關的問題及時反饋給我們，我們也會進行落實處理。」報導並指出，多數幼兒園仍要求上學要持核酸檢測報告。

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根據官方帳號「石家莊發布」，市委書記張超超今天赴河北師範大學檢查疫情防控工作。他表示，要教育引導廣大市民群眾充分認識到，當局進一步優化和調整疫情防控舉措，是貫徹落實中央進一步優化防控工作的20條措施的具體行動，絕不是「躺平」、放任不管，也絕不是所謂的「全面放開」，而是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性。

他還說，要教育引導民眾「理性面對疫情，不恐慌、不信謠、不傳謠」，堅定信心，共克時艱，一起打贏這場疫情防控殲滅戰。（編輯：張淑伶／陳沛冰）1111114