螞蟻消金增資國企入股 集團整改更進一步

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（中央社台北15日電）重慶螞蟻消費金融有限公司近日公布了延遲近一年的增資方案，值得注意的是，國企杭州金投數字科技集團成為第2大股東。分析表示，這次的增資案是螞蟻集團整改的重要環節和進展。

綜合杭州網及財經媒體券商中國報導，螞蟻消費金融股東魚躍醫療14日發布相關擬增資公告。

魚躍醫療與螞蟻科技集團、杭州金投數字科技集團、舜宇光學、傳化智聯股份有限公司、博冠信息科技、重慶市農信投資集團以共計人民幣105億元（約新台幣462億元）認購重慶螞蟻消金新增註冊資本105億元。

若增資擴股完成，螞蟻消金的註冊資本將由人民幣80億元增加至185億元。螞蟻消金的股東將變為12家，其中螞蟻集團仍持股50%，杭州金投數字科技集團有限公司出資18.5億，持股10%，為第二大股東。

值得注意的是，杭州金投數字科技集團有限公司為新面孔，實際控制人為杭州市政府。重慶市農信投資集團有限公司同樣也是新面孔，其實際控制人為重慶市供銷合作總社。

2020年11月，中國監管部門喊停螞蟻集團的IPO，開啟了對網路科技業的大規模監管。

配合整改，當局在2021年6月批准了螞蟻消費金融公司開業，承接整改後的消費金融業務。當局並要求在6個月內將「花唄」、「借唄」等改成螞蟻專屬的消費信貸產品；其他金融機構借助螞蟻提供的數據所發放的信貸，則不再掛上述名稱，以此完成品牌隔離。

據報導，原本在2021年底，魚躍醫療董事會就審議通過了對螞蟻消金的增資案，然而20天後，計畫生變，其他公司也相繼發布公告暫緩增資。

當時，螞蟻消金官方回應，螞蟻消金將在監管部門指導下，積極和各方投資人共同磋商，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。

報導說，2021年12月的增資方案達220億元，相較之下，重慶螞蟻消金最終確定的增資金額有所降低。這可能是重慶螞蟻消金順應品牌隔離整改後的業務變化，現階段需要承接的業務規模變少，所需資本金也隨之減少，是更審慎、穩健的做法。

分析人士表示，在遵守消金公司資金槓桿不超過10倍規定的前提下，重慶螞蟻消金要承接住整改後的花唄、借唄業務，原來80億的註冊資本金顯然是不足以支撐的，必須得進行增資。

因此，重慶螞蟻消金的增資，也被認為是螞蟻集團整改的重要環節和進展。

報導指出，今年以來，已有多家消金公司進行了增資動作。（編輯：張淑伶／陳沛冰）1111115