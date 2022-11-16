特派專欄 健康碼顏色決定你的自由 清零防疫精疲力盡的上海

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中央社駐上海特派員李雅雯／11月16日

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近3年，在中國動態清零方針下，防疫嚴苛程度仍留在第1天。打著常態化防疫大旗，核酸檢測、動輒封控都是生活日常，健康碼顏色則綁著你的自由。

中國各地以防疫為名推出健康碼，追蹤持有人健康情形，這款健康碼在上海市稱為「隨申碼」。這個掃碼呈現資料包括，持有人在什麼時間採樣核酸檢測、核酸檢測結果、最新核酸檢測結果經過24小時、48小時或72小時。

「隨申碼」有綠碼、紅碼、黃碼等3種顏色，各自代表不同意義。綠碼為一切正常，可以搭乘大眾運輸交通工具、進入商場或辦公室；紅碼則為初篩陽性、混管陽性者，或是被劃為密切接觸者、次密接者（密接的密接）；黃碼代表過渡期，例如，核酸篩查「應檢未檢」人員。

隨申碼顏色決定了持有人的自由，一旦獲得紅碼，什麼都做不了，搭乘地鐵、打計程車、進入商場、前往辦公室工作、去學校上課等權利都會在一瞬間被迫按下暫停鍵。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零方針下，上海市推動常態化防疫措施，民眾必須經常性執行核酸檢測，佐證自身健康情形。圖為2022年上海的核酸檢測亭。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月16日

閔行區某家大型購物中心內某個餐酒館日前發現確診者足跡，防控單位竟回溯匡列前後5天所有涉及人員，只要期間踏入這座地上8層、地下3層、全域總建築面積達55萬平方公尺的建物即被匡列為次密接者，被要求居家隔離；推估在一夜間，多達2.5萬人拿到「紅碼」。

有的人只是利用這家大型購物中心連通道前往地鐵站，另也有人僅在一樓超商消費，全都被大數據資料庫抓出來。提問防疫人員，有沒有正式公文通知佐證這個「紅碼」防疫給得有道理，只換來一句「我現在『非常正式地』通知你」；再問居委「綠碼什麼時候還給我」；「等上級通知」，問了100次，答案從不會有另一個。

「抱歉，我忘了去做核酸檢測，沒辦法出門」、「他不會過來了，他們小區被封了，聽說有人碰到『羊』了」，這邊的人常用「羊」圖案指稱陽性感染者，或許這是面對擾民防疫的一種幽默。

核酸採樣、動輒封控都是生活日常。持72小時有效核酸檢測結果或24小時內核酸採樣證明才能搭乘地鐵；進入商場前，隨申碼必須掃過「數字哨兵」機器完成紀錄，好在疫調時可以第一時間找到接觸者。在這裡，防疫就是打仗，沒有配合按時執行核酸檢測就是士兵失職。

一旦樓、棟出現密切接觸者或次密接者，採取措施是封樓、封棟，一樓門口會有俗稱「大白」的防疫人員守著。圖為上海市某社區封棟後門口畫面。攝於11月1日。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月16日

一旦樓、棟出現密切接觸者或次密接者，採取措施是封樓、封棟，甚至是封掉社區，一樓門口會有俗稱「大白」的防疫人員守著，封控範圍怎麼拿捏，沒有人知道標準。封控期間所有住戶必須待在家中，等待醫療人員逐戶上門採樣核酸檢測，「5樓鄰居快點做，早點全棟完成、早些解封」。

動輒封控加上3月底至5月底上海封城經驗，「囤貨症候群」成了一種後遺症，儘管叫外賣、送生鮮單靠一只手機就能完成，卻總覺得「好像該多買些什麼放家裡」。前陣子傳出水質不佳恐釀供水問題消息，超市大桶水竟在一個晚上全搶購光，打聽街坊鄰居，在他們有印象以來，其實上海從來沒有停水過。

中國是世界上唯一仍緊抓清零政策的主要經濟體，國務院聯防聯控機制綜合組日前發布優化疫情防控工作20條措施，主軸動態清零方針仍是不變。清零防疫讓這座城市精疲力盡，出現1例病例動輒疫調追出千人，究竟什麼時候是盡頭，沒人說得準。

「久了就習慣了」，對於防疫封控的感想，上海人大多會給出這樣的答案，說得也對，出現一次荒謬是荒謬；累積數千次荒謬就是正常了。好奇的是，政府教育人民將病毒視作洪水猛獸，利用連坐作為人民彼此牽制防疫力量，拉得這麼緊，有天要放鬆時，那個反彈力道會不會難以招架。（編輯：張淑伶）1111116