防傳播不良訊息 騰訊將下架QQ群郵件功能

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（中央社台北20日電）騰訊旗下的即時通訊軟體QQ近日公告，因業務調整，QQ電子信箱的「群郵件」功能將於2022年12月10日起終止服務。陸媒今天報導稱，這是因為群郵件功能容易被違規使用，傳播不良訊息。

澎湃新聞報導，QQ郵箱17日發布以上公告，並稱群郵件功能終止服務後，屆時使用者依然可查看歷史的群郵件，但不可再發送新的群郵件或查看QQ群列表。官方還稱，用戶可以將多名收件人保存為郵件連絡人組，便捷地發送郵件。

報導指出，QQ群郵件是QQ郵箱基於QQ群用戶推出的一項郵件服務，它充分利用QQ群的資源，以論壇帖子的形式組織對於某一話題的討論，QQ群成員回覆的郵件內容將會聚合在同一個郵件中，對群內全體成員可見。

但報導稱，群郵件功能在使用中極其容易被部分使用者違規利用，導致廣告或其他不良訊息的傳播。

騰訊突然宣布將終止QQ群郵件功能，引發許多用戶在大陸社群抱怨與哀嚎；許多人表達不解，認為該功能便於公事討論；但也有不少人表示終於可以停收許多垃圾信。

此前陸媒報導顯示，QQ群郵件功能除了垃圾信多，還多次被詐騙集團利用，營運方難以管控內容。

根據公開資料，QQ郵箱於2002年上線，迄今已20年，用戶數上億。2018年11月30日，因為色情內容充斥，QQ郵箱下線「漂流瓶」服務。（編輯：楊昇儒）1111120