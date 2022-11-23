跟進上海發禁令 抵江西南昌未滿5天餐館止步

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（中央社記者李雅雯上海23日電）因應COVID-19疫情防控，防堵外省市移入病例，江西南昌跟進上海市，成為第2個發布「外地人員抵達未滿5天不得進入餐館、商場等公共場所」禁令城市。

「南昌發布」官方微博23日發布消息直指，由於在外地入昌人員中持續發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者，疫情移入風險加大，必須進一步加強入昌人員疫情防控措施。

防控措施包括，外地入昌人員必須在入昌前24小時內通過「昌通碼」微信或支付寶小程式提前報備，持續實施「落地檢」、「3天3檢」，未按時完成核酸檢測的人員將被賦黃碼。

入昌未滿5天者，不能進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、商場超市、農貿市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

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上海衛健委22日下午發布「我市進一步加強來滬返滬人員健康管理」。所有來、返滬且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」、「場所碼」等展示頁面顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，不得前往餐館、購物中心、商場、超市等公共場所。

有民眾詢問官方，抵滬未滿5天人員，在這5天內是否可以搭乘地鐵、前往辦公室上班等，上海官方回應，不能前往餐館、購物中心、商場等，但是可以搭乘公共交通工具、地鐵，也可以去醫院、銀行、便利超商、法院，被羅列的地點才是禁止進入處。（編輯：唐佩君）1111123