北京香山論壇實體會議繼續延期 改採視訊舉行

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（中央社記者邱國強北京24日電）中國國防部發言人吳謙今天宣布，受COVID-19疫情影響，原訂2020年舉行的第10屆「北京香山論壇」今年繼續延期，改以12月1至2日舉行的「北京香山論壇專家視頻會」代替。

根據中國國防部官網，吳謙表示，上述的2022年「北京香山論壇專家視頻會」將在軍事科學院舉行。這場視訊會議的主題為「推進全球安全倡議，共同維護和平發展」，旨在「聚焦國際安全熱點問題，坦誠對話交流」，為攜手應對全球安全挑戰、推動和平發展探尋新思路「貢獻新智慧」。

吳謙表示，這場視訊會議將分為6個議題，分別是亞太安全穩定與和平發展、地區衝突對全球安全的衝擊、戰爭形態的變與不變、大國自身利益謀求與全球安全責任擔當、地緣政治格局變化與發展中國家利益維護，以及全球化條件下共享科技發展紅利。

他指出，這場視訊會議目前已有14個國家及1個國際組織的40多名中外專家學者確認與會。

「北京香山論壇」簡稱「香山論壇」，由隸屬中共軍方的中國軍事科學學會出面主辦，創立於2006年，被認為是中國官方與新加坡舉行、同為軍事及安全議題的「香格里拉對話」互別苗頭的國際會議。原為每2年舉行1次，後改為每年舉行，2019年10月為第9屆，也是疫情前最後一次實體會議。

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2020年疫情爆發後，同年原應舉行的第10屆「香山論壇」因此延期，而2021年及今年也因疫情均無法舉辦，取而代之的則是不列入屆次計算、且規模縮小的視訊會議，除一部分中國籍專家現場與會外，境外專家均以視訊與會。

北京近來疫情不斷升溫，單日染病人數已超過1600人，僅次於廣東省及重慶市，導致原訂11月起在北京舉行的多場大型官方及民間活動，均告延期。（編輯：吳柏緯）1111124