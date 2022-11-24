在滬台企獻公益 廢棄酒瓶藝術計畫牽手自閉兒

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在滬台企競衡集團發起、上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）共同推動廢棄酒瓶藝術計畫，上海台協會長張簡珍24日表示，集團致力於自閉症兒童關懷議題、教育交流，期待可以讓更多有需要的家長知道如何用適合方法與自閉兒相處。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月24日

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（中央社記者李雅雯上海24日電）在滬台企競衡集團發起、上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）共同推動公益計畫，鼓勵自閉症孩子將廢棄酒瓶轉為創作畫布，畫出獨一無二作品，也從中獲得自信和關注。

競衡集團、上海台協打造廢棄酒瓶藝術計畫，期待「在創造藝術的同時，為環保和特殊人群發聲」。這個計畫將蒐集餐廳、飯店的廢棄酒瓶，轉交給自閉症教育團體、機構，由其帶領自閉症孩子彩繪酒瓶，作品將會展覽，後續有機會印上酒標或是成為企業IP（intellectual property）。

「我要感恩上天給我一個可愛的兒子，來自星星的兒子」，競衡集團創辦人、上海台協會長張簡珍說，家中有個自閉症孩子，感受到了一輩子的豐富，卻也了解到這樣的家庭有多麼地辛苦。

她說，從2018年以來，集團就致力於自閉症兒童關懷議題、教育交流，讓更多家長知道如何用適合方法與自閉兒相處。期待兒子開啟這些亮光，讓每一個燈都被點亮，也照亮兩岸每個可以被照顧的人。

美景酒莊品牌創始人、計畫策劃人詹衡告訴中央社，這個活動鼓勵自閉症孩子透過藝術創作去發聲，讓他們在空的玻璃瓶上彩繪，藉由作品展覽，讓外界認識、關注自閉症孩子，回收廢棄酒瓶也兼具了環境保護意義。

詹衡表示，自閉症孩子在社交上有較不一樣的地方，他們也許喜歡靜靜地自己做事情，也有可能會對陌生人表達出超乎平常的熱情，一般人對於他們恐不太能理解，自閉症孩子需要的是被理解。

詹衡指出，這些廢棄酒瓶彩繪作品將會在12月以展覽形式發表，後續也有機會成為酒標設計靈感來源，或是成為企業、機構IP，結合公益性、發揮影響力。

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自閉症教育機構南京微關愛兒童康復服務中心理事長余福林告訴中央社，自閉症教育機構經費來源除了家長學費、政府補助外，還有公益基金捐助。

余福林提到，考慮家庭支付能力，學費其實收得不多，這兩年因為COVID-19疫情關係，學費、公益基金收入都減少，機構營運較為困難，期待結合這次公益活動，可以讓社會愈加認識自閉症孩子，也能給予機構支持。（編輯：楊昇儒）1111124