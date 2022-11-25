疫情考量 國台辦30日例行記者會取消

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（中央社記者邱國強北京25日電）北京疫情持續上升，昨天本土染疫病例已突破1800例，再創本波新高。受此影響，諸如北京藝術雙年展及香山論壇等活動先後宣布延期，而國台辦原訂30日舉行的例行記者會也告取消。

中國大陸國務院台灣事務辦公室下一場例行記者會原訂30日上午舉行。但國台辦今天通知，根據北京市當前疫情形勢和自身工作安排，取消當日的例行記者會。

中國大陸國防部發言人吳謙24日下午也在其例行記者會上宣布，第10屆「北京香山論壇」仍將延期舉行，改以12月1日以線上形式舉行的「北京香山論壇專家視頻會」取代。而原訂2020年舉行的第10屆「北京香山論壇」，迄今已經連續3年因疫情而延後。

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而原訂今天開幕的「2022首屆北京藝術雙年展」，也在21日宣布延期，暫定12月2日開幕。但依北京目前疫情發展趨勢來看，12月2日能否順利開幕尚有疑問。

北京市衛健委今天公布，全市24日共新增424例本土確診病例和1436例無症狀感染者，合計1860例，再創這波本土疫情以來新高，且連續第4天突破千例大關，在中國境內僅次於廣東省、重慶市及河北省。其中，400例來自「社會面篩查人員」（即非隔離人員）。（編輯：陳沛冰）1111125