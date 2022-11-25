廣州封控抗爭頻傳 公安與法院表態打擊暴力

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（中央社記者邱國強北京25日電）廣州疫情居高不下，當地部分被封控的外地移工多次發動抗爭，衝撞警方封鎖線。廣州市公安局及廣東省高級人民法院均警告，將打擊暴力抗拒防疫措施、侵犯防疫人員安全的行為。

廣州這波本土疫情約自10月下旬爆發。據官方統計，自10月22日至11月23日止，全市累計通報的COVID-19感染病例已突破10萬例。第一財經報導形容，這是廣州自疫情爆發3年來，面臨的最嚴峻複雜疫情。

廣州市衛健委副主任張屹在24日在記者會上坦承，近期依然發現個別管控區域存在涉疫人員「扎堆聚集」、「衝卡脫管」等現象。這將為疫情帶來反彈風險，且造成管控區外疫情傳播，會為全市防疫大局帶來被動，並導致個人暴露在感染風險中。

廣州市公安局指揮中心宣傳處長許欣則表示，自10月23日至11月24日止，全市公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148起。

許欣指出，當前廣州市處於新冠病毒疫情防控關鍵期，但仍有個別人員不遵守政府防疫管理措施，不但造成病毒傳播風險，最終還受到公安機關懲處。

許欣說，近日一些管控區域內有群眾挪動圍蔽水馬（空心裝水護欄）、擅自外出；有群眾不遵守管控秩序，隨意「串格」；有些人甚至聚集「衝卡」走出管控區之外，涉嫌違反疫情防控法律、法規。

他表示，廣州市公安機關將一如既往依法打擊暴力抗拒疫情防控措施、侵犯醫務人員和防疫人員安全、擾亂衛生醫療秩序、故意傳播病毒、核酸檢測造假、造謠傳謠、聚集滋事、哄抬物價、詐騙錢財等妨害疫情防控的違法犯罪行為。

廣東省高級人民法院23日深夜則發布「服務保障疫情防控和經濟社會發展」12條意見，內容包括懲治涉疫違法犯罪，支持行政機關依法、依規劃分疫情風險區域，採取隔離封控、隔離管理、隔離轉運、隔離安置等遏制疫情的應急性措施。

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意見指出，院方將依法打擊暴力抗拒疫情防控措施、侵犯醫務人員和防疫人員安全、擾亂衛生醫療秩序、故意傳播病毒、核酸檢測造假、造謠傳謠、聚集滋事、哄抬物價、詐騙錢財等妨害防疫的違法犯罪行為。

另外，這項意見提到，院方允許受防疫影響的當事人申請延期訴訟，優先保障涉疫民生權益，全面開展線上訴訟服務，助力市場主體減負紓困，緩解中小微企業融資困難，加強防疫產品智慧財產權保護，維護和諧穩定勞動關係，推動涉疫糾紛多元化解，加強善意文明執行工作。（編輯：曹宇帆）1111125