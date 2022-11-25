傳多數反送中涉案人不起訴 香港律政司未證實

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（中央社記者張謙香港25日電）香港立法會議員狄志遠日前表示，律政司司長林定國說，絕大部分反修例案件將會結案，即不會起訴涉案人士，但據報導，律政司並未證實相關說法。

港府官員與立法會議員前天進行交流會，會上曾討論「反送中」運動的案件。

曾是民主黨議員的狄志遠事後引述林定國說，反修例絕大部分個案將會結案。換言之，當局不會起訴涉案人士。

但明報昨天報導，律政司回覆查詢時未有證實有關說法，僅表示警方向律政司提交的1215宗較嚴重的反修例案件中，近99%已提供法律意見。

報導表示，林定國和狄志遠在傾談時出現誤會，林定國當時是指警方已轉交律政司的反修例案件當中，大部分已處理完畢。

到目前為止，律政司還沒有最新說法。

網媒香港「01」近日報導，因為參與「反送中」而被捕的總人數有1萬279人，其中7370宗案件未被起訴，1631人已經承擔法律責任，另有840人的官司仍在進行中。

根據上述數字，「反送中」事件中有超過萬人被捕，當中約3000人被起訴，另約有7000名被捕者一直處於受調查階段，不知會否被起訴。

報導表示，「反送中」爆發後，不少人移民，有些曾被捕但已移民的年輕人由於擔心會被起訴，暫時不會回港。（編輯：曹宇帆）1111125