吳亦凡強姦罪等共判13年 北京法院附加驅逐出境

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（中央社記者呂佳蓉台北25日電）在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡涉嫌強姦罪的案件，中國法院今天宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。

去年7月31日，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京市朝陽公安分局刑事拘留；同年的8月16日，北京市朝陽區人民檢察院在官方微博發布，經依法審查，對「犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。

據北京法院官方微博「京法網事」通報，今天上午，北京市朝陽區人民法院一審公開宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

通報並指，經審理查明，吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁3名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行發生性關係。

2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外2名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭作出上述判決。

通報還說，加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

中國官方從去年開始整頓娛樂圈，多名藝人被封殺，原因包括未合法繳稅、或是如吳亦凡犯法、張哲瀚違反「愛國情操」的爭議行為等。（編輯：張淑伶）1111125