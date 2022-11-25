官方否認廣州將封城 要求通道不得上鎖影響救災

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（中央社台北25日電）盛傳廣州市即將全市「靜默」或封城10天，官方今天否認，但表示會強化疫情防控舉措。此外，鑒於火災頻發，廣州官方要求，封控樓棟的疏散通道和安全出口，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。

南方網報導，近日，有網路傳言稱「廣州全市即將『靜默』10天」。今天廣州市的疫情防控新聞發布會上，廣州市新聞辦主任朱小燚回應稱，受廣州市疫情防控指揮部的委托，鄭重澄清，廣州沒有「靜默」安排，更沒有封城計畫。

但朱小燚表示，接下來的這個週末，當局在疫情防控形勢特別複雜的地方還會強化疫情防控相關舉措，他並稱未來一週可能是疫情防控決戰勝利最關鍵的時期。

近期多地頻傳火災時因疫情封路導致救火困難，如河南安陽廠房21日發生火災，有38人死亡，根據網上訊息，消防車趕赴現場馳援，卻因遭遇防疫封路的鐵皮圍籬而卡在半路進退不得；此外，新疆烏魯木齊一高層住宅昨晚發生火災，已知釀10死，外傳此社區道路被擋無法第一時間救援，官方表示將調查此事。

根據羊城晚報，廣州市消防救援支隊副支隊長馬從波今天在新聞發布會上說，對於受疫情影響的區域或場所，封控道路的障礙物應能及時移除或開啟，保障消防車輛正常通行；封控樓棟的疏散通道和安全出口，應能及時方便開啟，保障人員疏散，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。（編輯：張淑伶）1111125