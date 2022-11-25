更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報
首頁 / 兩岸

官方否認廣州將封城 要求通道不得上鎖影響救災

2022/11/25 21:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）盛傳廣州市即將全市「靜默」或封城10天，官方今天否認，但表示會強化疫情防控舉措。此外，鑒於火災頻發，廣州官方要求，封控樓棟的疏散通道和安全出口，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。

南方網報導，近日，有網路傳言稱「廣州全市即將『靜默』10天」。今天廣州市的疫情防控新聞發布會上，廣州市新聞辦主任朱小燚回應稱，受廣州市疫情防控指揮部的委托，鄭重澄清，廣州沒有「靜默」安排，更沒有封城計畫。

但朱小燚表示，接下來的這個週末，當局在疫情防控形勢特別複雜的地方還會強化疫情防控相關舉措，他並稱未來一週可能是疫情防控決戰勝利最關鍵的時期。

近期多地頻傳火災時因疫情封路導致救火困難，如河南安陽廠房21日發生火災，有38人死亡，根據網上訊息，消防車趕赴現場馳援，卻因遭遇防疫封路的鐵皮圍籬而卡在半路進退不得；此外，新疆烏魯木齊一高層住宅昨晚發生火災，已知釀10死，外傳此社區道路被擋無法第一時間救援，官方表示將調查此事。

根據羊城晚報，廣州市消防救援支隊副支隊長馬從波今天在新聞發布會上說，對於受疫情影響的區域或場所，封控道路的障礙物應能及時移除或開啟，保障消防車輛正常通行；封控樓棟的疏散通道和安全出口，應能及時方便開啟，保障人員疏散，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。（編輯：張淑伶）1111125

#朱小燚
#廣州
#馬從波
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀