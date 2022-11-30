中銀估陸全年經濟增3.2% 疫情拉低2.8個百分點

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（中央社台北30日電）COVID-19疫情衝擊中國經濟，中國銀行研究院估計今年經濟成長約3.2%，明年若以悲觀情境推估約成長3.6%，總體仍面臨內需回升基礎不牢固、外部經濟金融市場波動等挑戰。

香港經濟日報今天報導，中國銀行研究院發布報告表示，疫情及管控措施是拖累今年經濟的主因，第四季國內生產毛額（GDP）為3.8%、全年成長預計約3.2%，整體被疫情拉低2.8個百分點。

中銀報告指出，優化防控20條措施釋放較強的政策調整訊號，疫情防控措施或將更優化，有利於各項生產生活的逐步恢復，房地產市場逐步改善，高技術製造業等較快增長，疊加今年低基數，明年宏觀經濟各項指標將有所回升。

這份報告根據多種因素變化，作出悲觀、基準、樂觀等3種情境預測明年經濟。

首先在悲觀情況下，疫情持續爆發，人口流動仍較大範圍受限，供需低迷，明年GDP約將成長3.6%。基準情況下，疫情形勢整體可控，對經濟影響逐步減弱，成長5.3%左右；樂觀情況下，疫情及管控措施影響大幅減弱，供需加快恢復，成長6.6%左右。

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報告認為，雖然中國經濟明年將延續恢復性增長，但仍面臨內需回升基礎不牢固、產業鏈供應鏈安全、外部經濟金融市場波動的外溢風險等挑戰。

整體而言，報告表示，中國明年需求收縮等壓力仍然存在，財政政策將是重要發力點，但要視乎疫情等因素變化。另外，考慮到美國明年估計將繼續升息，中國應關注美國貨幣政策外溢效應，合理引導市場預期，維持境內金融市場與人民幣滙率的基本穩定。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111130