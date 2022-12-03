港媒：公民黨換屆無人接班 預計將解散

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（中央社台北3日電）據港媒報導，成立16年的香港公民黨因在換屆選舉中沒有收到任何有效報名，意味無人接班，料將進入解散程序。主席梁家傑表示，公民黨的前途已討論一段時間，形容對這結果已經「消化了」。

綜合星島日報及香港01今天報導，公民黨將於17日舉行換屆選舉週年大會，報名期今天中午12時截止。梁家傑表示，沒有收到任何有效報名，未能產生新一屆執行委員會，即無人接任，料將進入解散程序。

梁家傑表示，將會如期召開週年大會，現任執行委員會將轉為臨時執行委員會，進行將「公民黨有限公司」清盤的工作，最終會召開特別會員大會決議。

目前公民黨約有300多名黨員，解散決議需要3/4出席黨員同意便可通過。梁家傑預計最快明年農曆新年後召開特別會員大會。

梁家傑表示，公民黨的前途已討論了一段時間，相信除了清盤，已經難有其他轉機，形容對這個結果已經「消化了」。

公民黨於2006年3月成立，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中文大學政治與行政學系講座教授關信基擔任創黨主席，核心成員大都是法律界人士，包括余若薇、梁家傑、吳靄儀、湯家驊和楊岳橋，曾被外界稱為「大狀黨」。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年區議會選舉泛民主派大勝，公民黨取得32個議席，成為區議會第二大黨，僅次於民主黨。在2016年的立法會選舉，公民黨亦取得6席。

4名前公民黨成員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及李予信因民主派初選案，被控違反「港區國安法」中串謀顛覆國家政權罪，除李予信獲准保釋外，其餘3人已被收押超過1年。

2020年「港區國安法」實施，連帶不同政黨解散，包括香港眾志，其核心成員黃之鋒也因民主派初選案，被控違反「港區國安法」中串謀顛覆國家政權罪。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111203