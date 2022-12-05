中國專家：快篩是重要替代方案 獨居者可居家隔離

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中國防疫專家馮子健日前表示，抗原（快篩）自檢是目前核酸檢測要求放寬後「很重要的替代方案」。圖為北京市某社區居委會近日供民眾限量免費索取的快篩試劑。中央社記者邱國強北京攝 111年12月5日

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國防疫專家馮子健日前表示，抗原（快篩）自檢是目前核酸檢測要求放寬後「很重要的替代方案」；他並建議，獨居或有獨立房間及衛浴設備的感染者，居家隔離很方便且較舒適。

相較於快篩在全球各國十分普及，中國在龐大的免費核酸檢測網覆蓋下，快篩測試反而並不普及，許多中國民眾對使用方式十分陌生；同時，除中國外的各國早已允許輕症及無症狀感染者在家隔離；因此，馮子健的上述表態，被視為中國防疫政策轉向的徵兆之一。

馮子健現任中國「中華預防醫學會」常務副會長兼秘書長，日前曾與其他7名專家參加中國國務院副總理孫春蘭主持、被認為政策開始轉向的防疫座談會，也是2020年初COVID-19疫情爆發時前往武漢的專家組成員。澎湃新聞今天報導，他在接受專訪時除作上述表示外，並預測未來一個時期中國公眾感染的風險會大大增加。

針對香港2月間已將抗原自檢取代核酸檢測，中國對核酸檢測要求放寬的同時，是否可快篩作為替代方案，馮子健回答，在這種情況下，快篩是很重要的替代方案。像是如果出現感染症狀，或懷疑自己被感染，或屬於高危人群，就可去做快篩。

馮子健說，核酸檢測敏感性要比快篩高是確定無疑的。但在沒有核酸檢測或無法提供核酸檢測下，也可以用快篩作為鑑別依據。而快篩一旦發現陽性，結果仍是比較可靠的，不但可能確實感染，且排毒量是較大的。

他表示，快篩另一個重要用途，是協助確立診斷，以便於對感染者、特別是有症狀者提供更好的醫療管理，包括用藥、是否需要住院、醫院等機構內感染的防控等。

針對隔離措施，馮子健表示，他建議，獨居或有獨立房間居住、有獨立衛浴設備的感染者，居家隔離當然是很方便的，相對來說也較舒適。

他說，若家裡人多，或居住條件比較差，也可選擇集中隔離，特別是高齡老人或較嚴重的慢性病患，以及沒有打過疫苗或接種次數不夠者，最好還是到集中隔離點或醫院隔離治療。

馮子健建議，未完成基礎疫苗接種和加強針的人員要盡快接種，尤其是老年人、慢性病患者等重點人群更要盡快接種。而在疫情上升階段，預防重症也可以緩解醫療資源緊缺。

他還說，中國政府要告訴公眾，未來一個時期感染風險可能會大大增加，因此要抓緊時間接種疫苗獲得保護，這個訊息是至關重要的。（編輯：吳柏緯）1111205