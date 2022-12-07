中國衛健委轉載專家訪問 指一般患者可居家觀察

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（中央社台北7日電）中國國家衛健委微信公眾號6日轉載官媒對於北京大學第一醫院感染科主任王貴強的訪問，他建議對COVID-19患者實行分層救治，一般病患可在家觀察治療，將有限醫療資源留給重症高風險患者。

香港星島日報網引述中國國家衛生健康委員會公眾號「健康中國」報導，王貴強接受中央電視台訪問時作了上述表示。他建議民眾，若在家中出現發熱咳嗽等症狀，可使用退燒鎮痛藥、物理降溫，或在醫生指導服食中藥或抗病毒藥等。

中國多地上月底爆發抗議過度防疫的「白紙運動」後，路透社引述知情人士透露，官方將進一步鬆綁防控措施，允許部分確診者居家隔離，並減少常態核酸檢測。

部分確診者可居家隔離將是中國防控政策重大改變。今年稍早，社區只要出現一例陽性病例，整個社區都會被封鎖，時間可能長達數星期。

據陸媒澎湃新聞，此前，防疫專家馮子健也曾表示，抗原（快篩）自檢是目前核酸檢測要求放寬後「很重要的替代方案」。

他並建議，獨居或有獨立房間及衛浴設備的感染者，居家隔離很方便且較舒適。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111207