美國出口管制重擊 中國半導體業迎寒冬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海7日電）美國商務部10月祭出一系列晶片出口管制措施，對於中國半導體產業制裁升級；中國廠商面臨產能下滑問題外，連帶訂單削減、收入減少等負面影響，部分公司恐將有破產危機。

美國商務部工業暨安全局10月7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也受此規範。

南華早報日前報導指出，這波管制措施對於中國半導體產業頗具破壞性，中國境內晶片設計相關新創公司陷入資金斷炊困境；較具規模的晶圓代工廠難以投入先進製程，另恐將遇到訂單削減、收入和投資雙降等問題，將使一些公司破產。

由於通貨膨脹、消費疲軟、地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等風險夾擊，評估全球半導體產業將在2023年收入下滑；中國半導體產業在這些背景下，再受到美國制裁打擊，廠商迎來寒冬。

報導引述上海海望私募基金管理有限公司合夥人、執行總裁邢瀟意見表示，海望投資的一家晶片製造設備公司訂單減幅達20%；管制措施減緩新廠增建速度，晶圓代工廠恐有產能下降問題，加上訂單削減、收入減少、投資不足等情形，將使一些公司破產。

由中芯國際投資成立的風險投資公司中芯聚源，總部設於上海。總裁孫玉望說，公司每週批准的投資項目數量減少近一半，公司計劃在行業低迷時放慢投資，另也提高了新投資的標準，對於高價值項目特別謹慎。

中國企業徵信機構「企查查」統計數據顯示，今年1至8月期間，有3470家名稱或業務範圍包括「芯」關鍵字的公司註銷，超過2021年關閉的3420家、2020年的1397家。

美國這波管制禁令限制美籍人士為涉及中國特定半導體活動提供支持。

一名在滬的晶圓代工廠業內人士告訴中央社，10月禁令發出後，原先派駐在廠提供半導體設備、儀器維護的美籍工程師離開了，其公司不再派人駐點客戶單位。由於制裁令，先進製程完全停擺，可以預期研發速度將更慢，中國官方「不被外國掐住脖子」的期待恐落空。

這名業內人士說，半導體產業鏈本就是以全球分工方式運行，中國關起門來自己做的方式，注定沒有效率、寫下失敗，因為技術積累不夠、人才不夠、時間不夠，花了10年恐只能做出別人90年代的東西，「加入世界、跟進世界，你就是有最新的技術可以用，不用做白工」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他也坦言，少了資源分布在先進製程，整體經費運用可以集中投入在成熟製程，後者才可以為公司帶來利潤收入。

面對美國祭出制裁禁令，中國則是充滿自信地回應。官媒環球時報10月13日刊文表示，目前中國面臨的問題是創造力和個性很少受到鼓勵，倘若中國決定改變態度，就有可能很快地實現眾多技術突破，「中國正尋求未來技術解決方案，西方的巨大壓力反而起到助推作用」。（編輯：陳沛冰）1111207