中國官員：縮小核酸檢測規模 開展快篩檢測

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（中央社記者邱國強北京8日電）中國官方發布優化防疫新10條後，抗原檢測（快篩）地位上升。中國國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華今天表示，新10條將從4方面縮小核酸檢測規模，並依防疫需要展開抗原檢測。

中國國務院聯防聯控機制下午召開記者會。綜合央視新聞及中國網報導，賀青華在回答媒體提問時，作上述表示。在記者會召開前，聯防聯控機制印發「新冠（COVID-19）病毒抗原檢測應用方案」，明定自主檢測需求人員、人員密集場所的人員、老年人等3類人員為抗原適用對象。

賀青華指出，新10條要求進一步優化核酸檢測，強調核酸檢測要聚焦「感染風險較高的區域和人員」，主要是從4個方面縮小核酸檢測的範圍和頻次。一是不按行政區域開展全員核酸檢測；二是除養老院、福利院、醫療機搆、托幼機搆、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明。

三是不再對「跨地區流動」人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼，且不再開展「落地檢」；四是根據防疫工作需要可展開抗原檢測。

賀青華說，新10條還要求對「高風險崗位從業人員」依20條優化措施規定開展核酸檢測，不得擴大檢測範圍。這些人員主要包括：與入境人員、物品、環境直接接觸的人員，集中隔離場所工作人員，定點醫療機搆和普通醫療機搆的發熱門診醫務人員，以及商超、快遞、外賣等從業人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的人員。

另外，中國國家疾控局衛生免疫司長夏剛針對老年人接種疫苗比率偏低表示，經調研顯示，中國老年人接種疫苗的顧慮主要包括3類：第1類是「不敢打」；第2類是認為「沒必要打」；第3類是「客觀上存在困難」。因此，針對促進老年人接種疫苗，中國政府已推出了一系列措施克服這3類顧慮 。

夏剛說，65歲以上、75歲以上、85歲以上老年人與年輕人相較，感染COVID-19後的重症風險分別達5倍、7倍、9倍，死亡風險更分別達90倍、220倍和570倍。

他指出，80歲以上老年人如果1劑疫苗都不接種，死亡風險約為14.7%；若接種1劑疫苗，死亡風險即降到7.16%；若接種3劑疫苗，死亡風險就降到1.5%，較沒有接種疫苗下降了9.3倍。（編輯：張淑伶）1111208