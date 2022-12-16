河南：明年3月底前 全省醫療系統不放假

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（中央社台北16日電）中國放棄「動態清零」後多地疫情升溫，門診醫院人滿為患。中國媒體報導，河南醫療系統已進入一級備戰狀態，直至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，要求醫務部門24小時值班。

大象新聞報導，河南醫療系統已進入一級備戰狀態，要求基層醫療衛生機構為高風險人群建立平台帳號，按照不同風險等級進行分級健康監測，用紅黃綠分級標識，做好重點紅黃標識人群的健康監測，一旦發現感染和病情加重傾向，立即進行專業處理。

河南當局並要求家庭醫生團隊對轄區內0至6歲兒童、孕產婦、65歲以上老人、有基礎性疾病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期隨訪，於20日以前基本完成。

河南當局還宣布，醫療機構作為疫情防控主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保疫情平穩過渡。

報導稱，中國優化防疫新10條推出後一週，河南省會鄭州市還未出現第一波高峰。

據河南省衛健委官網通報，15日全省新增本土確診病例30例，全部在鄭州。全省現有住院病例2385例，均屬本土病例。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111216