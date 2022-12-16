台商：經營困難離陸者增 盼兩岸疫後速恢復交流

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（中央社記者邱國強北京16日電）兩岸企業家峰會台方參訪團今天表示，綜合中國大陸台商近日反映，當地台商面臨營運困難移出日增，績留者須儘快轉型升級；台商並建議，疫情趨緩後，兩岸應儘速恢復人員往來交流。

由兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率領的參訪團14日自北京抵達蘇州，當晚先會見中共蘇州市委書記曹路寶；15日與蘇州等地的台商協會代表舉行座談會，了解各區台商經營概況，分享工作經驗及面臨困難，並針對未來台商如何因應中國大陸內外環境變化提出看法。

參訪團表示，綜合與會各台商協會會長意見共有6項。一是建議疫情趨緩後，兩岸應儘速恢復人員往來及交流；二是台商面臨營運困難移出中國大陸情形日增，留在當地發展的台商必須找尋新的發展機會，並儘快進行轉型升級。

三是台商在中國大陸面臨勞動力減少、技術人才缺乏、環保安檢及社保等新法規及中美貿易摩擦等，造成成本增加及經營困難；四是台商應掌握中國大陸內需市場發展趨勢，致力擴大內需服務業市場商機，包括環保節能、智能製造等新興產業。

五是鑑於全球供應鏈發生斷鏈重組，台商應加強與中國大陸國企和民企的供應鏈合作，「深化雙方融合發展」。特別是應加強輔導中小企業加入供應鏈合作，爭取當地政府政策及資源支持；六是期許峰會作為媒合平台，協助兩岸企業進一步擴大合作商機。

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劉兆玄表示，峰會台方將進一步與陸方溝通，並採取「試項試點、先試先行、複製擴大」的模式，選定適當項目如電動車等，推進兩岸產業鏈深度合作。至於涉及政府事務部分，峰會台方將基於產業利益以適當方式代為表達。

峰會台方指出，峰會屬民間組織，不涉入公權力領域，但樂於協助台商瞭解中國大陸經濟產業政策，協助改善經營環境，並與當地企業及主管單位進行交流合作。（編輯：楊昇儒）1111216