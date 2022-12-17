中國3階段恢復國內航班 明年1月底達88%

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（中央社台北17日電）中國鬆綁防疫後，中國民航局決定分3階段恢復國內航空客運航班數量，明年1月6日恢復至2019年疫情前的70%；明年1月31日恢復88%；其後至明年3月25日處於穩定恢復期。

澎湃新聞今天報導，隨著防疫政策不斷優化調整，加上「春運」來臨，中國民航市場進入復甦的快車道。

據報導，中國民航局14日下發了「安全有序恢復航空運輸市場的工作方案」，對國內航空運輸市場分3階段恢復做出具體的引導時間表。

第一階段（即日起至2023年1月6日）最高日航班量不超過1萬1280班，其中國內客運航班不超過9280班。以2019年疫情前日均客運航班量的70%為基數進行恢復，保證各航空公司能夠有足夠的時間完成對失去資格人員的補充訓練及航線帶飛。

第二階段（2023年1月7日至2023年1月31日）最高日航班量不超過1萬3667班，其中國內客運航班不超過1萬1667班。以2019年日均客運航班量的88%為基數進行恢復，保證緩解飛行人員熟練度下降的風險。

第三階段（2023年2月1日至2023年3月25日）與第二階段持平，行業處於穩定恢復期。

據報導，中國民航局16日還印發「空勤人員新型冠狀病毒感染後恢復運行管理辦法（暫行）」，不再要求空勤人員展開全員定期COVID-19核酸檢測。航空公司可根據工作需要組織對空勤人員進行抗原（快篩）或核酸檢測。

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報導引述一名業內人士表示，「管理辦法」的發布也是順應社會面的管理措施，目前社會面大部分情況下不要求測核酸了，旅客坐飛機也不要求核酸檢測陰性證明，因此定期測空勤人員的核酸已沒有多大實質意義。也能避免航班的大量取消，減輕對旅客出行的影響。

據航班管家App，中國民航業15日執行客運航班7594架次，已恢復到2019年疫情前的53.6%，航班執飛率為51.4%。其中國內航班量7350架次，恢復至2019年的64.1%。（編輯：楊昇儒）1111217