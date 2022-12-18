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中國官員解讀經濟會議：化解房市風險是重中之重

2022/12/18 18:45
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（中央社台北18日電）中共中央財經辦副主任韓文秀昨天在一場會議上表示，土地出讓收入和房地產相關稅收占地方綜合財力的將近一半，房產占城鎮居民家庭資產的近6成，防範化解房地產市場風險是重中之重。

中國近幾年大力在房地產行業去槓桿，結果恆大集團等房企陷入債務危機。另外。今年未完成預售建案的「爛尾樓」引發許多民眾發起拒繳貸款，致使官方多次宣示一定要「保交樓」。

在整體經濟下行的壓力之下，16日結束的中央經濟工作會議強調「確保房地產市場平穩發展」，要防範化解 重大經濟金融風險，要推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

根據陸媒21世紀經濟報導，由中國國際經濟交流中心舉辦的「2022-2023中國經濟年會」17日舉行，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀解讀會議內容表示，經過3年攻堅戰，中國金融風險已經得到收斂，「金融體系總體穩健」。但是，近來出現了一些新情況，必須堅持標本兼治，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

他說，房地產業鏈條長、涉及面廣，對經濟而言，既是動力源，也是風險源。近幾年，房地產業占國內生產毛額的比重大概是7%左右，加上建築業等相關產業達到14%左右，土地出讓收入和房地產相關的稅收占地方綜合財力的將近一半，房地產貸款加上房地產抵押貸款占全部貸款餘額的接近40%，房產占城鎮居民家庭資產的近6成。所以，防範化解房地產市場風險是重中之重。

這次中央經濟工作會議仍重申「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，韓文秀說，要深入研判房地產市場供求關係和城鎮化格局等重大趨勢性結構性變化，抓緊研究中長期治本之策，消除多年來「高負債、高槓桿、高周轉」發展模式的弊端，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

今年中央經濟工作會議還提到「推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況」。

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新京報今天引述華夏新供給經濟學研究院創始院長、前財政部財政科學研究所所長賈康表示，「優質頭部房企」是一個頗有新意的提法，至於哪些開發商是「優質頭部房企」，相信有關部門要做更有針對性的工作來鑒別。

與去年的會議相比，今年關於涉房內容更多一點。賈康認為，房地產對於整個國民經濟的影響非常明顯，中央部署2023年的經濟工作就高度關注房地產領域，將房地產放在一個非常重要的位置。（編輯：張淑伶）1111218

#韓文秀
#賈康
#中央經濟工作會議
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