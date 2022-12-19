中國疫情衝擊 北京或過首波高峰上海處快傳期

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（中央社台北19日電）中國放寬防疫後疫情來勢洶洶，各地面臨戰疫衝擊，依據專家及地方政府研判，其中北京及鄭州或已出現首波高峰，另上海正進入快速傳播期、江西高峰估落在12月底、廣州則是明年一月上旬。

中國國務院聯防聯控機制12月7日下午公布優化防疫新10條措施，被視為疫情在中國爆發近3年來，官方作出最大幅度的防疫鬆綁措施。中國疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友認為，今冬疫情為「一峰三波」。

其中12月中旬到1月中旬將是首波疫情，以城市為主、第二波是1月下旬到2月中旬，春節前的人員流動造成第二波疫情上升、第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工，疫情持續大概約3個月左右。

香港網路媒體01今天報導，中國在形勢壓力下被迫放開，此前醫療資源準備不足，在迅猛爆發的疫情面前，各地正陷入缺醫少藥的緊張狀態。放開10餘天後，北京街頭及各商場依舊冷清，不過雖然發熱門診仍然大排長龍，但是人數已經明顯比原來有所降低。

報導指出，北京市一家三級甲等醫院，發燒門診在疫情前每天約70至80名患者，但12月10日最高達到單日481人紀錄，但最近數日則緩降到300人以內。

另近日確診的中共環球時報前總編輯胡錫進，也認為「北京市最艱難的時期似乎正在度過去」，並說北京市的感染仍在繼續，但醫療資源擠兌的最高峰有可能正在邁過去，一些人的最初驚慌在降低，藥品擠兌因鄰里互助而大幅緩解。

綜合多家陸媒報導，可能走過首波高峰的還有鄭州。屬於河南廣播電視台的大象新聞近日表示，據網上調查和預測稱，鄭州疫情感染情況第一波閾值在12月15日，第二波閾值在12月20日，高峰時間則在1月15日。

但也有專家認為鄭州疫情還在發展期，未到第一波疫情高峰。

至於在上海方面，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日表示上海已進入快速感染、病例數指數級上升階段，要做好這波疫情將持續2至4個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。

另外江西省15日表示，據研判，下一波疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到峰值。

浙江省18日說明，第一波疫情預計在明年1月中旬左右迎來高峰，這期間又恰逢農曆新年，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

廣東廣州市衛健委今天表示，專家預測廣州疫情將在2023年一月上旬達到高峰。

綜合多地預估，普遍認為大城市疫情將在一個月內達到感染高峰。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111219