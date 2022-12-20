中國放鬆房地產監管救經濟 中財辦透露將推新政

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（中央社台北20日電）為振興受疫情重創的經濟情勢，中國持續鬆綁過去2年多對房地產業套上的緊箍咒，盼房地產重新扮演經濟火車頭。中財辦近日透露持續協助房企改善資產負債情形，並於明年進一步推出新政。

中國中央經濟工作會議於15、16兩日於北京舉行，會中承認明年中國經濟仍面臨許多困難挑戰，因此仍要堅持「穩字當頭，穩中求進」。在會議落幕後，多個財經相關部門與機構陸續舉行會議，解讀中經會指示，並就各自有關業務發表政策方向。

據中國官媒新華社報導，中央財經委員會辦公室相關人員近日接受媒體訪問時指出，要充分體認房地產業的重要性，對於金融穩定具有重要影響。中長期將推動相關政策，協助房地產擺脫「高負債、高槓桿、高周轉」的三高模式。

這名人員並透露，中財辦在2023年將推出新措施，著重研究解決並改善房企資產負債狀況等。

中財辦的表態被外界解讀為將會進一步鬆綁房地產的監管限制，藉此拉抬因為過度防疫、三道紅線監管政策而受挫的經濟情勢，重新賦予房地產業「經濟火車頭」的重任。

事實上，在過去幾年間的強力監管政策後，中國在今年內陸續放鬆相關限制，包含放寬貸款限制、促進行業重組與併購，同時針對消費端也祭出多項優惠措施。

今年11月間，中國人民銀行（中國央行）和銀保監會發布支持房地產企業的「金融16條」，是今年以來力度最大的支持政策，其中擴大房企融資管道，明確規範「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期。

此舉被解讀是監管部門對於房地產行業紓困的指標性行動。

另據21世紀經濟報導，中財辦副主任韓文秀17日在「2022-2023中國經濟年會」中也表示，土地出讓收入和房地產相關稅收占地方綜合財力的將近一半，房產占城鎮居民家庭資產的近6成，防範化解房地產市場風險是重中之重。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111220