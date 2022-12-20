專家：習近平要保權 必須恢復經濟

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（中央社台北20日電）中國經濟因COVID-19以及相應的清零防控措施而重傷，專家鄧聿文表示，跡象顯示，當局正在回歸經濟優先的基本路線，領導人習近平若要保權就必須恢復經濟，否則權力也不保。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文今天在美國之音（VOA）中文網發表評論文章，分析中國是否會再次回到經濟優先的發展路線。

他說，上週召開的中共中央經濟工作會議被視為近10年最重要的一次經濟工作會議，因為「中國當下的經濟形勢似乎可以用壞得不能再壞來形容」，而明年又是中共20大後的開局之年，新的領導班子能否服眾，明年的經濟表現是關鍵。

他指出，前兩年的會議都強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長；這些表述在這次經濟工作會議中都不見了，相反地提出支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，完全變了一個調。

此外，這次經濟工作會議也未部署中共總書記習近平的政治標簽「共同富裕」，在談到做好明年經濟工作的基調時，雖依然強調「穩字當頭，穩中求進」，但實際是「以進為主，進中求穩」，似乎又回到過去以經濟建設為中心的發展路線，不再政治掛帥。

他說，中共機關報人民日報昨天頭版頭條的標題即是「以進固穩」，而多個官方智庫最近建議當局祭出GDP這個指揮棒，向官員發出清晰的「把精力用在搞經濟上」政治信號，似乎也可佐證這點。

但是習近平是否會在經濟惡化的背景下，就重新將心思放在經濟發展上？

鄧聿文說，許多人對此表示懷疑，並認為習近平對權力總有危機感，因此維護自身權力、權威和統治是個永不會停止的過程。

鄧聿文分析，從極權統治的邏輯來看，這種說法沒錯，但在某些特殊時期，當某件事會影響習近平權力、地位甚至已經對他的權力和地位造成某種衝擊並進而損及中共的統治、對中共的合法性構成嚴重傷害時，習近平應會從保權的迷思中抽身，重點解決這個迫在眉睫的事情。

他說，當下正是這樣一個特殊時期。若經濟遲遲得不到改善，單單地方政府的債務就無法解決，而中國的地方債務占比目前已逼近當局規定的紅線，田此中央經濟工作會議將防範金融風險列入明年工作重點。

只是經濟惡化的後果遠不止債務危機的問題。鄧聿文說，清零直接逼出了白紙運動，若經濟形勢不好再逼出民眾的大規模抗議，當局想加以平息就不那麼輕而易舉。

這篇文章強調，維穩事關習政權的存在價值，習近平宣稱他的政權是人民至上，但若一再出現群眾抗議，就代表人民不喜歡、不滿意習政權，「習掛在嘴上的人民至上就破產了」，還會連帶損及中共，因為習政權代表的就是中共。

鄧聿文說，中共目前平息群眾不滿的唯一辦法還是大力發展經濟，透過經濟增長讓民眾分享一些發展的收益緩解怨氣。若這條路被阻斷，民眾的不滿只會加劇，屆時中共統治的合法性就會完全流失。

他說，「當經濟本身帶來嚴重的政權合法性之殤，保權就必須讓位於恢復經濟，否則權力也是保不住的」。

鄧聿文認為，若沒有大的意外出現，至少未來兩到三年，北京會將工作重心轉到經濟上。

他說，中國社科院前院長謝伏瞻最近指增長目標是關鍵指標，為當局抬出GDP造勢，另廣東、福建、浙江多個發達地區在解封後第一時間組團去國外招商，拿出拚經濟的架勢，這一切都表明，當局事實上正在回歸經濟優先的基本路線。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111220