疫情短陣痛 中國官媒：明年上半年經濟復甦明確

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（中央社記者李雅雯上海21日電）中國COVID-19疫情升溫，染疫人數快速增加，重挫消費力道。中國官媒撰文提振信心，直指疫情只是短期陣痛，明年上半年經濟復甦明確，消費力道恢復可望帶動經濟成長。

人民日報社主管日報證券時報21日刊文表示，伴隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、政策發力等，多家國際機構上調明年中國經濟成長預測值，看好中國經濟在經歷短期陣痛後恢復向上的空間和動能。

文章引述中信證券首席經濟學家明明的意見指出，11月份經濟數據顯示，經濟基本面在局部疫情反覆擾動下表現偏弱，短期難言樂觀，經濟基本面進入觸底階段；隨著疫情防控措施優化、房地產市場支持力度大增等，明年上半年經濟復甦趨勢相對明確。

巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴說，消費將對明年經濟成長起主要拉動作用，近兩年國內消費增速和疫情有很強的負相關性，從社會消費品零售總額走勢可以看出，4月上海疫情後，消費總額逐步提高，可見疫情對國內經濟衝擊逐步減緩。

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隨著明年疫情形勢預期轉好，業內看好消費修復性成長，將呈現「內需強、外需弱」格局。郭一鳴認為，全球經濟現正處於衰退階段，高通貨膨脹、能源危機、製造業低迷將繼續對中國出口構成挑戰。

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀日前表示，進一步優化疫情防控措施將極大便利商務往來、人員出行，基本恢復經濟社會常態化運行，預計明年上半年特別是第2季社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力加速釋放。（編輯：曹宇帆）1111221