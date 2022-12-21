遼寧兩司機未報涉疫行程重判4年 輿論籲減刑

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（中央社台北21日電）中國遼寧兩名貨車司機今年初因未依規定報備涉及COVID-19疫區行程而被捕，並因此獲刑4年；兩名被告認罪，但判決引發輿論抨擊，官方防疫新10條措施出爐後，網上湧現替兩人喊冤的聲音。

香港明報今天報導，遼寧綏中縣法院上月公告，被告賀某、韓某於1月22日駕駛大貨車從綏中縣前往黑龍江省牡丹江市送貨，返回後得知牡丹江爆發疫情，卻未依照防疫規定報備行程。

據公告，兩人之後確診，造成綏中183人感染、7865人隔離，全縣多區封控，啟用隔離場所61間，耗費縣政府疫情處置費用人民幣1.55億元（約新台幣6.82億元）。

中國官方近來鬆綁防疫措施後，有自媒體撰文稱「我想起了在東北獲刑4年的兩位司機師傅」。

文中提到，「只是我覺得他們真的是有點時運不濟，剛剛判刑入獄沒幾天，疫情防控突然放開了，換句話說僅僅相差十幾天，卻是鋃鐺入獄和自由自在的天壤之別」。

網上輿論認為貨運司機承擔着太多風險，呼籲當局「法外開恩」，減輕刑罰。

陸媒經濟觀察網昨天報導，據最高人民法院「中國裁判文書網」公布的判決案例，2020年以來，涉及疫情的判決案例共約80例。

曾任最高人民法院刑事法官的黃應生撰文及受訪時表示，中國國務院聯防聯控機制綜合組7日發布了優化防疫新10條，代表中國防疫政策已經調整。公檢法等機關在涉及疫情案件的處理思路上也應隨之調整。

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他表示，此前一些涉疫案件，如隱瞞行程或管控期間擅自外出但沒有引起疫情傳播，現在不宜再定罪處罰。凡是沒有生效的案件，應該一律終止審理、審查或偵查，宣告無罪、不起訴或撤銷案件。

他又表示，對於部分已經生效的判決，如2021年11月當病毒演變為Omicron變異株後，因為傳播Omicron而被刑事或行政處罰的民眾，建議司法機關予以糾正錯誤。（編輯：周慧盈/張淑伶）1111221