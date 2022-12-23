中國隔離政策內外不一 旅館環境差反增感染風險

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（中央社台北23日電）中國不再「清零」後，對內外的防疫政策被質疑不一致。媒體報導，目前境內陽性感染者可居家隔離，但入境者即使核酸檢測陰性，也要執行5天旅館隔離及3天居家監測，更有在旅館感染的風險。

中國新聞周刊22日報導，目前在中國境內的陽性感染者可以居家隔離，但入境者除了要48小時核酸檢測陰性證明外，還要5天集中隔離醫學觀察再加上3天居家健康監測，即俗稱的「5+3」。

報導訪問了一些從海外回中國的民眾，在隔離期間面對不少困難及風險，如入住隔離酒店後才確診，成為「落地小陽人」。

其中一名從韓國返回山東青島的民眾莉娜（化名）表示，17日在酒店隔離第5天，防疫人員口頭告知她第7次核酸檢測異常，她一度懷疑是酒店防疫出現問題，因為她回國前在韓國的核酸雙檢為陰性，身體沒有不適，整個行程都戴N95口罩，落地檢和隔離前4天的核酸都沒有問題。但酒店環境不清潔，還有人說青島一些隔離酒店員工已受感染。

莉娜被送入醫院接受7天治療，但她說，症狀輕微的人日常沒有檢測和治療，其實相當於在酒店隔離自癒。

另一位入境上海的網友表示，她11月29日從上海浦東機場入境，在酒店隔離3天後核酸檢測陽性，被轉運至金山醫院治療，8天費用共人民幣6000元（約新台幣2.6萬元）。後來她又被送回先前的隔離酒店隔離，5天後核酸檢測顯示「復陽」，需等3天核酸復檢陰性，才能結束集中隔離，隔離費用已經超過1萬元。

報導表示，另一名在德國留學的民眾戴麗（化名）表示，她19日從上海浦東機場入境，需在酒店隔離5天，並說「外面到處在陽，陰的卻被隔離在酒店」。

戴麗說，有在歐洲留學的朋友最終放棄回國，因為不能預估隔離費用及時間，還有在外國都沒感染過，在中國完成酒店及居家隔離，回到社區卻可能面對極大的感染風險。

中國實行優化防疫新10條後，不少人也期待入境政策能進一步鬆綁。中國國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒7日在記者會上表示，對於入境人員管理等外防輸入方面的措施，將依法依規逐步推進、加快推進，進一步優化完善。

成都20日下午傳來入境隔離政策改為「2+3」，即酒店隔離2天再加3天居家隔離的消息，據媒體報導，成都防疫指揮部表示，此舉應該是成都的隔離酒店在試運行，目前上級通知的入境隔離政策依然是 「5+3」。

截至21日，中國入境政策放寬至「2+3」的消息尚未得到官方證實。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111223