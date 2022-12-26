德國之聲：廈門聚會案3週年 律師家屬籲放人

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（中央社台北26日電）德國之聲（DW）今天報導，2019年12月26日的「廈門聚會案」滿3週年，參與其中的維權律師至今仍被關押並盛傳遭受酷刑，法院遲未宣判，律師試圖會面也不准，家屬呼籲無罪放人，有罪判刑。

據中國人權網，廈門聚會案又稱之為「12．26公民案」2019年12月初，維權律師許志永、丁家喜、常瑋平，以及曾參與公民運動的許志永女友李翹楚等在廈門聚會，討論時政和中國未來。

12月26日當局對參與聚會者大肆抓捕，先後20多人被以「煽動顛覆國家政權」與「尋釁滋事」傳喚或拘留，雖然多數人保釋，但許志永、丁家喜、李翹楚、常瑋平都被關押並遭酷刑。

德國之聲報導，長年旅居美國的丁家喜妻子羅勝春表示，丈夫的案子自今年9月以來可說幾無進展。原先律師說好每月一次探視丁家喜，但中國政府之前嚴格進行疫情防控，9月15日以來，丈夫音訊全無。

羅勝春說，雖然多人案件都已開庭，但法院至今仍未宣判，期間有消息稱李翹楚陷入中度憂鬱，而在廈門聚會案初期曾被逮捕的異議人士張忠順與劉家財，也在9月底突然失蹤。

羅勝春把廈門聚會案與2015年的709大抓捕相比指出，中國政府透過不通知家屬、強迫失蹤與酷刑逼供等手段，逼迫其他涉牽者指控許志永與丁家喜，痛斥中國政府於此案的種種作為，就是無法無天的集中體現。

常瑋平的妻子陳紫娟表示，常瑋平的案件自7月26日首次秘密開庭後遲未宣判，中國政府這麼故意拖延就是要淡化國際社會的關注，並說長期關押丈夫的看守所內部飲食與管理情況非常糟，導致他血便與營養不良。

過去一年，包括陳紫娟與長沙公益案當事人程淵髮妻施明磊等諸多維權人士的家屬，陸續帶著孩子離開中國，轉往美國生活。

對於維權即將進入第4年，羅勝春與陳紫娟堅決向中國政府喊話，若當局認定廈門聚會案的參與者有罪請立即宣判，若認定他們無罪就該立即放人。

陳紫娟並說，無法跟中國政府講道理，法律在他們手上，他們想怎樣就怎樣，她計劃繼續向監獄系統的管理機構投訴，並參與任何可以在聯合國作證的機會。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111226