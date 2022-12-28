中國疫情海嘯淹沒一線大城後 轉襲偏鄉城鎮農村

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（中央社台北28日電）據微信公眾號「財經十一人」24日報導，半個多月來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊波從一線城市爆發，陸續蔓延三、四線城市及周邊村鎮，形勢變化太快，很多城市都來不及反應。

報導說，走訪山東、江西、黑龍江、吉林、安徽、湖北、雲南、河北等省份的三、四線城市，探詢居民、藥店和醫院醫護人員受疫情衝擊現狀，發現中小城市已浮現缺藥、囤藥、亂用藥，輸液救急，搶購中藥的亂象。

招遠市是山東煙台下轄的縣級市，理髮師王立的母親發燒至攝氏39.5度連3天高燒不退，但藥店退燒藥沒了，趕緊上醫院沒想到連醫院也沒有退燒藥，大嘆：「我們不怕變陽，怕買不到藥。」

報導說，被吹捧為抗疫神藥的連花清瘟平時1盒售價不到人民幣（下同）10元（約新台幣45元），江小蘭在山東省膠州市一家私營醫院負責藥品採購，她說，連花清瘟的進價已漲到每盒30元，即使這樣也是進貨難。

江西省九江市彭澤縣藥店老闆說，退燒藥斷貨很久，「新10條」公布後大概2、3天就沒了，之前訂藥的管道被政府接管，政府採購後統一調配，但是她和其他幾家藥店都沒有收到調配通知，「我們好像被遺忘了」。

而在藥品短缺的城市，發熱門診早就人滿為患。徐慧是安徽馬鞍山市一家三甲醫院的醫生，她說，過去一週是從業30多年來目睹前所未有的混亂，傍晚5時許天全黑，下班路過發熱門診，還有數百號人在寒風裡排隊。

醫護人員短時間內集中病倒更是嚴重問題。徐慧表示，不少同事被抽調支援方艙醫院與發熱門診，發熱門診的醫護都是閉環管理，幾乎是一班一班的人送進去，再一班一班地感染。

河北滄州市醫生透露，解封之前被要求維持二級防護，包括穿用過即丟的手術衣、帽子、N95口罩面屏等，現在全面放開降防護等級降，反被要求不能領面屏，不穿隔離衣。

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他說：「我不知道這是和防護物資供應有關，還是和降防護有關，我們科裡大夫現在至少感染到百分之七八十了。」湖北某縣城醫護透露，醫院的發熱門診接診量確實暴增，從之前一天10多人求診如今翻倍至200多人。

報導說，多位醫療專家表示，未來2、3個月極可能是人群感染的高峰期，隨著春運臨近，一線城市打工人口返鄉，全國三、四線城市和村鎮的醫療保障、藥品供給都將再次受到衝擊。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111228