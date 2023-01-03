中國2023年走勢 專家：經濟成長率在5%至6%間

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（中央社記者李雅雯上海3日電）經濟學家推估，中國2023年經濟成長率落在5%至6%間，經濟將在第2季開始顯著恢復，也不用過度擔憂通貨膨脹壓力，對於經濟基本面、政策面有樂觀預期。

人民日報主管主辦日報證券時報3日刊載「時報經濟眼：經濟學家2023年中國經濟展望問卷調查」結果，收集64份問卷，受訪對象為政府部門和來自研究機構、院校經濟學家。

結果顯示，多數受訪者看好中國經濟加速修復，經濟將從第2季開始顯著恢復，不用過度擔憂通貨膨脹壓力，應重點關注房地產市場、消費和企業需求面的恢復進度，預計2023年經濟成長率落在5%至6%間。

中信證券宏觀經濟首席分析師程強表示，2023年有基礎去實現經濟成長率5%，一方面是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對於經濟制約程度相較去年有所減輕；另一方面為，2022年經濟成長率基數較低。

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民生銀行首席經濟學家溫彬認為，染疫高峰後，社會生產生活秩序預計會在第2季加快恢復，經濟活力加速釋放，消費、服務業生產和就業都將有明顯改善，整體判斷2023年經濟很可能是呈現前低後高走勢。

中國銀河證券首席經濟學家劉鋒表示，COVID-19防控措施優化後，經濟調整短期陣痛在所難免，預計2023年第1季經濟將繼續承壓；隨著染疫高峰退潮，生產生活秩序逐步恢復，市場預期和信心有望修復，下半年將迎來經濟復甦拐點。（編輯：曹宇帆）1120103