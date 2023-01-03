國台辦新主任談兩岸 陸媒：7次提「和平」有深意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北3日電）新任的大陸國台辦主任宋濤昨天在2023年第一期「兩岸關係」雜誌發表新年寄語。有大陸官方背景的「政知見」指出，這篇新年寄語中，「和平」兩字出現7次，文中有深意。

這是宋濤在履新後第一次對兩岸關係首次發文。北京青年報的微信公眾號「政知見」指出，這篇文章長約1800字，共出現了7次「和平」，並分析文中透露的訊息。

首先，「政知見」指出，「和平」是兩岸民眾的共同心聲。並舉例台灣去年的地方選舉表明，「求和平、求穩定、求發展」是台灣社會主流民意，「台獨分裂勢力操弄抗中保台不得人心，倚外謀獨註定失敗。」

「政知見」又說，2022年的兩岸關係有「兩岸一家親有具體體現，兩岸命運共同體也有生動寫照」，新年寄語中舉例了一系列台商、台生在陸發展的數據。

其次，「政知見」聲稱，宋濤在文中明確指出，「以和平方式實現統一對兩岸同胞和全民族最有利」。

新年寄語中列出2023年的工作，包含在堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

在兩岸交流合作方面，深化兩岸融合發展、促進兩岸同胞心靈契合。宋濤的新年寄語並稱，「只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決」。

不過，「政知見」同時指出，新年寄語中強調「反分裂、反干涉」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宋濤在新年寄語中指出，「2022年，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎台獨分裂勢力謀獨挑釁」；「2023年，我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」

陸委會昨天對於宋濤的談話指出，中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫，才能為有序交流創造條件。（編輯：陳沛冰）1120103