世衛籲分享疫情數據 中國官員稱已兩度開會交流

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（中央社台北3日電）世界衛生組織（WHO）要求中國定期分享流行病狀況的明確與即時數據。中方官員今天則稱，自放寬防疫的新10條發布以來，已兩度和WHO召開交流會議，也分享了近期感染COVID-19病毒基因數據。

世衛對中方的相關呼籲，今天成為中國官方回應焦點。

中國國務院聯防聯控機制3日下午召開新聞發布會，根據網上直播，國家衛健委新聞發言人米鋒在回覆相關提問時說，「新10條」措施發布以來，中方已於2022年12月9日、12月30日兩次和世界衛生組織召開技術交流會議，就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行深入的交流。

他聲稱，「中方願繼續同包括世衛組織在內的國際社會開展團結合作，助力全球早日終結疫情」。

米鋒並稱，中方專業技術部門有關的專業機構和專家在疫情這3年來一直和世衛組織保持著密切的溝通。據不完全統計，雙方就COVID-19疫情防控、醫療救治、疫苗研發、病毒溯源等領域，開展了技術交流60餘次，同時中國還和全球180多個國家和地區以及10多個國際組織共同舉辦技術交流活動300餘場，「毫無保留地分享中國抗疫經驗」。

儘管米鋒提出中國與國際多次技術交流的說明，卻無法對中國疫情資訊不透明釋疑。WHO在上月30日與中國官員的見面中，再度要求中方定期分享流行病狀況的明確與即時數據，以及疫苗交付和接種狀況的資料，尤其是易受感染人口與60歲以上長者的情況。

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根據澎湃新聞，中國外交發言人毛寧3日下午在例行記者會回應相關提問時說，針對疫情的新變化和抗疫面臨的新形勢，中國主管部門「依法、及時、公開、透明地發布了相關信息」，並通過全球流感共享數據庫分享了中國近期COVID-19感染病例的病毒基因數據。

路透社報導，關注新型冠狀病毒SARS-COV-2進化的世衛組織技術諮詢小組將於今天舉行會議，世衛表示已邀請中國科學家提供詳細的病毒基因定序數據。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120103