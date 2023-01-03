中國嚴查寒假補習 分析指民辦教育生機在職校

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（中央社台北3日電）寒假將至，中國教育部重申要堅決防止違規的校外補習。官方日前公布的文件說要「支持和規範民辦教育發展」，分析認為，涉及義務教育的部分不太會改變，政策利好主要還是在民辦職業教育。

中國教育部網站今天發布，2023年寒假將至，為鞏固前期校外培訓治理工作成果，堅決防止違規校外培訓加重學生課外負擔，幫助廣大中小學生度過健康、溫馨、有意義的假期，近日教育部印發通知，部署各地教育行政部門認真做好寒假校外培訓治理工作。

「通知」要求，嚴肅查處學科類培訓「隱形變異」。在寒假期間對違規培訓多發的商務大樓、居民小區等重點場所進行排查，嚴防嚴查以「一對一」、「高端家政」、「眾籌私教」以及各類冬令營等名義違規開展學科類培訓，並嚴查面向學齡前兒童的線上培訓。

此外，還要加強非學科類培訓價格監測和調控，加強藝考培訓機構專項治理等。

中國官方在2021年7月發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策。按此規定，補教機構不得在寒暑假組織培訓。

「雙減」規定學科類培訓機構一律不得上市融資，又嚴格限制培訓的時間，各地不再審批新的面向義務教育階段的校外培訓機構，這些都嚴厲打擊補教行業，不少培訓機構關門或裁員。

由於中國經濟承受巨大壓力，官方在去年底釋出行業監管將更寬鬆的政策訊息。12月14日，中共中央、國務院印發「擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）」，其中提出「支持和規範民辦教育發展」。外界觀望這些是否會影響到對校外培訓機構的嚴管政策。

對此，陸媒經濟觀察報去年12月31日的分析指出，以規範為主的大方向不會改變，特別是義務教育階段不會改變。對涉及民辦教育有不同細分領域，職業教育以政策利好為主。

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所謂民辦教育多指私立學校。2021年的「民辦教育促進法實施條例」對民辦學校採更嚴格的管理政策，各地普遍開始執行，將義務階段民辦學校在校生的規模壓減在5%紅線以內。

文章說，民辦職業教育和民辦高校在過去兩年是較少受到政策影響的細分領域，特別是民辦職業院校政策在這兩年利好不斷。未來3至5年都是民辦職業學校發展的黃金期，改革重心也將由教育轉向產教融合方向發展。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120103