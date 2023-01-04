中國天府可樂破產 國產汽水黃金時代隕落

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曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（圖取自weibo.com/chinatianfucola）

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（中央社台北4日電）曾是中國可樂第一品牌的四川天府可樂集團近日宣布破產，許多網友對於再也喝不到小時候的味道感到可惜；陸媒分析，天府可樂市場反應不理想，關鍵在於產品研發、產能擴充的投資有限。

綜合陸媒今天報導，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發布了中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。

天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，天府可樂曾被定為中國國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸。在配方上，原料運用川產白芍的天府可樂曾是中國可樂第一品牌。

消息傳出，許多網友表示喜歡其淡淡草本味，對於再也喝不到小時候的味道感到可惜。

界面新聞報導，早年外資可樂品牌進入中國，透過併購的方式搶占市場。包括天府可樂在內的8大飲料廠中的7家先後被可口可樂和百事可樂買下。

其中，1994年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司，百事可樂透過收購，獲得天府可樂全國各地的聯營廠，雙方也約定合資公司生產的天府可樂應不低於總飲料產量的50%。

但後來實際發展，除了第一年百事可樂按照合約生產之外，隨後幾年就不斷壓縮天府可樂的產量。1996年，百事可樂控股下的合資公司天府可樂的生產比重已經不足25%，經歷了一系列關於商標和配方的訴訟糾紛之後，天府雖在2016年復出，但業績大不如前。

報導分析，中國國產可樂的營銷依賴「國潮熱」和「情懷效應」，天府可樂市場主要在川渝（重慶）兩地，以地域特色與童年記憶吸引消費者。但地域文化在塑造品牌招牌時，也限制了品牌的市場規模。

報導認為，天府可樂市場反應不理想，很大程度上，是由於其在產品研發、產能擴充上投資有限。中國國產汽水錯過了最為黃金的時代，只剩下唏噓退場的背影。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120104