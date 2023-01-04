更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園航勤協商資方釋善意 同意工會6訴求、年終獎金發放
首頁 / 兩岸

中國天府可樂破產 國產汽水黃金時代隕落

2023/1/4 12:01（1/4 13:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（圖取自weibo.com/chinatianfucola）
曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（圖取自weibo.com/chinatianfucola）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）曾是中國可樂第一品牌的四川天府可樂集團近日宣布破產，許多網友對於再也喝不到小時候的味道感到可惜；陸媒分析，天府可樂市場反應不理想，關鍵在於產品研發、產能擴充的投資有限。

綜合陸媒今天報導，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發布了中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。

天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，天府可樂曾被定為中國國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸。在配方上，原料運用川產白芍的天府可樂曾是中國可樂第一品牌。

消息傳出，許多網友表示喜歡其淡淡草本味，對於再也喝不到小時候的味道感到可惜。

界面新聞報導，早年外資可樂品牌進入中國，透過併購的方式搶占市場。包括天府可樂在內的8大飲料廠中的7家先後被可口可樂和百事可樂買下。

其中，1994年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司，百事可樂透過收購，獲得天府可樂全國各地的聯營廠，雙方也約定合資公司生產的天府可樂應不低於總飲料產量的50%。

但後來實際發展，除了第一年百事可樂按照合約生產之外，隨後幾年就不斷壓縮天府可樂的產量。1996年，百事可樂控股下的合資公司天府可樂的生產比重已經不足25%，經歷了一系列關於商標和配方的訴訟糾紛之後，天府雖在2016年復出，但業績大不如前。

報導分析，中國國產可樂的營銷依賴「國潮熱」和「情懷效應」，天府可樂市場主要在川渝（重慶）兩地，以地域特色與童年記憶吸引消費者。但地域文化在塑造品牌招牌時，也限制了品牌的市場規模。

報導認為，天府可樂市場反應不理想，很大程度上，是由於其在產品研發、產能擴充上投資有限。中國國產汽水錯過了最為黃金的時代，只剩下唏噓退場的背影。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120104

#天府可樂
#中國
#破產
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族