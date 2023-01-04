中國城市GDP目標相繼出爐 多比2022年保守

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相對2022年的過分樂觀，許多中國城市下調2023年GDP目標。 河南省會鄭州市4日上午公布，2023年GDP增長目標定在7%，相較於2022年的7.5%，目標值下修。圖為1月3日，鄭州迎來今年首個工作日，車流明顯增多。（中新社提供）中央社 112年1月4日

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（中央社台北4日電）中國城市近期相繼公布2023年GDP增長目標，雖然都在5.5%以上，但相對2022年的過分樂觀，許多城市下調GDP目標。分析指出，這是因為國內經濟仍面臨困難與挑戰，海外需求放緩影響外貿動能。

中國官方2022年國內生產毛額（GDP）目標定在增長5.5%左右，但清零防疫政策嚴重衝擊國內消費與出口，國際經濟組織多預估中國2022年GDP增長約3%，為40年來最糟糕表現。

綜合21世紀經濟報導等陸媒，中國城市近期相繼召開兩會，公布2023年GDP目標。其中，幾個GDP產值逾人民幣兆元的「萬億城市」受到矚目。

河南省會鄭州市4日上午公布2023年經濟社會發展主要預期目標，將2023年GDP增長目標定在7%，相較於2022年的7.5%，目標值下修。

外貿相當依賴富士康的鄭州，將2023年規模以上工業增加值增長目標定在8%以上，也低於2022年的10%。

鄭州2022年GDP目標為7.5%，但今年前3季，鄭州GDP僅增長3.0%。

安徽合肥市4日公布2023年GDP目標為6.5%以上，也比2022年的8.5%來得保守不少。當地今天出爐的政府工作報告指出，預計2022年GDP增長3.6%左右。

報導指出，濟南、長沙、青島的2022年GDP增速目標分別設定為5.5%以上、7.5%以上、6%以上，但2023年GDP預期增長目標分別為5.5%以上、7%左右、5.5%左右。除了濟南持平，長沙、青島均下修。

中共中央經濟工作會議上月18日召開，部署2023年經濟工作。會議稱，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給經濟帶來的影響加深。但要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，「明年經濟運行有望總體回升」。

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所與社會科學文獻出版社近日共同發布「經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測」，判斷2023年中國經濟將增長5.1%左右，呈現進一步復甦態勢。

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報導引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，部分城市調低一些經濟增長目標，主要是國內經濟發展仍面臨不少困難和挑戰，不同城市面臨壓力不一致。例如，對於部分外向型城市而言，其外貿動能可能受海外需求放緩影響。

中國國務院參事室特約研究員姚景源表示，中國經濟雖然處在復甦狀態，但基礎仍不穩固。2023年，第一位的任務仍然是「做大蛋糕」。目前整個世界經濟復甦緩慢，甚至出現衰退的苗頭。對於2023年經濟，出口很難比2022年更樂觀，因此經濟復甦還是要靠投資和消費驅動。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120104